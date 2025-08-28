Oscar corre no gramado, e São Paulo dá sequência na preparação para jogo com Cruzeiro

Hoje, o São Paulo realizou mais um treino no SuperCT com foco no duelo contra o Cruzeiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia Oscar, em recuperação de lesão na coluna, correu no gramado e foi a principal novidade do dia.

Sob a supervisão da fisioterapia, Oscar fez sua primeira atividade no gramado desde a lesão. O meia se recupera de fraturas em três vértebras lombares, sofridas no dia 19 de julho, durante o clássico contra o Corinthians, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis.

Além da corrida, Oscar realizou exercícios de fortalecimento na parte interna do centro de treinamento. O jogador está na sexta semana de recuperação, de um prazo de oito.

O restante do elenco começou o treino com um aquecimento e exercícios de fundamentos técnicos orientados pela preparação física. Em seguida, os jogadores foram divididos em dois grupos para atividades táticas.

Os defensores fizeram trabalhos de posicionamento, bloqueio, contenção e cobertura. Já os jogadores ofensivos treinaram construção de jogadas, cruzamentos e finalização ao gol.

O treinador Hernán Crespo também comandou um treino tático com trabalhos por zona. Alguns atletas ainda realizaram um complemento de finalizações ao gol.

O lateral-esquerdo Wendell, recuperado de lesão na região posterior da coxa esquerda, participou de toda a atividade com o elenco e pode reforçar o São Paulo no duelo com o Cruzeiro.

O zagueiro Robert Arboleda (músculo da coxa esquerda) fez parte dos trabalhos com os outros jogadores, além de um complemento com a preparação física. Por fim, o atacante André Silva (ligamento cruzado posterior e ligamento cruzado anterior do joelho direito) segue em tratamento no REFFIS Plus.

O duelo entre São Paulo e Cruzeiro ocorre no sábado, às 21h (de Brasília), no Mineirão. O Tricolor é o 7º colocado, com 32 pontos. A Raposa ocupa a 3ª posição, com 41 pontos conquistados.