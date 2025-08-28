Topo

Onde vai passar Bahia x Fluminense pela Copa do Brasil? Como assistir ao vivo

28/08/2025 15h00

Bahia e Fluminense duelam na noite de hoje, às 19h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir? O jogo será exibido ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Bahia avançou ao eliminar o Retrô nas oitavas de final. Após vencer em casa por 3 a 2, a equipe de Rogério Ceni segurou o placar em 0 a 0 na volta e garantiu a vaga.

O Fluminense passou pelo Internacional na fase anterior. A equipe de Renato Gaúcho venceu por 2 a 1, no Maracanã, e empatou em 1 a 1, em Porto Alegre.

Chaveamento do mata-mata está desenhado. Quem avançar no duelo terá pela frente o vencedor do confronto no clássico entre Vasco e Botafogo.

Bahia x Fluminense -- Copa do Brasil

  • Data e hora: 28 de agosto, às 19h30 (de Brasília)
  • Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
  • Transmissão: sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)

