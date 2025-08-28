Topo

Arnaldo: Com Gui Negão, Corinthians não é mais dependente de Yuri Alberto

28/08/2025 11h21

O Corinthians deu um passo fundamental rumo à semifinal da Copa do Brasil com a vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR e deixou a Ligga Arena com outra grande notícia — seu ataque não é mais dependente de Yuri Alberto, destacou Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte.

Arnaldo elogiou a comissão técnica de Dorival Jr. pela promoção do jovem atacante Gui Negão, que fez o gol da vitória contra o Furacão, marcando pela terceira vez em três jogos.

O Corinthians precisava avançar na Copa do Brasil e já deu um grande passo. E tem outra coisa: a independência, de certa forma, do Yuri Alberto. Na outra lesão do Yuri, o Corinthians não fazia gols. Agora, vem um menino e faz gols em três jogos consecutivos. Não é mais um desespero.

O futebol é mágico e vou dar mérito à comissão técnica do Corinthians. A gente critica muito quando tem que criticar as questões do Dorival -- o Dorival no campeonato de pontos corridos, o Dorival pedindo reforço num clube que não tem condição de contratar --, mas ele encontrou uma solução para esse problema de dependência do Yuri.
Arnaldo Ribeiro

Yuri fez uma cirurgia de hérnia, teve boa recuperação e retomou ontem o trabalho com campo e bola. A expectativa do Corinthians é contar com ele já para o jogo de volta da Copa do Brasil, em Itaquera.

Segundo o colunista, o Timão vive uma semana de renovação de esperanças: além da importante vitória na Copa do Brasil, elegeu Osmar Stabile como novo presidente e se distanciou do Z4 do Brasileirão.

"Dá a impressão que o pior já passou. O Corinthians tinha, na sequência, a eleição e dois jogos fora de casa, um pelo Brasileiro, que era um confronto direto que podia deixá-lo próximo à zona de rebaixamento em caso de derrota, e o outro era essa partida da Copa do Brasil. Teve a eleição e duas vitórias fora de casa."

"A vitória do Brasileiro tem um peso gigante porque tragou o Vasco para baixo e deu respiro ao Corinthians. Então, o Corinthians já foi para a Arena da Baixada com outra situação no campeonato. E por que eu falo que o pior já passou? Porque, além de tudo, teve a mudança no calendário. O Corinthians, a um passo da semifinal, só vai jogar a semifinal daqui a três meses."

"Até lá, tem o Brasileiro para se ajeitar, tentar melhorar a colocação, tentar acertar o time, as finanças, a organização, um rumo para 2026. E vai ter quatro jogos para ser campeão desse negócio, a partir de dezembro. Essa mudança no calendário foi excelente para o Corinthians — talvez tenha sido o clube mais beneficiado indiretamente por essa mudança", disse Arnaldo Ribeiro.

