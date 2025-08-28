Neymar vai a campo e pode reforçar o Santos contra o Fluminense

O técnico Juan Pablo Vojvoda contou com uma importante novidade no treino desta quinta-feira. Neymar foi a campo no CT Rei Pelé e pode reforçar o Santos contra o Fluminense.

O meia-atacante fez um trabalho de transição e depois finalizou algumas bolas. O craque ficou apenas na parte interna nos últimos dias por conta de um incômodo na coxa. O camisa 10, inclusive, ficou de fora da convocação da Seleção Brasileira.

O Príncipe trabalhando em campo! ???? pic.twitter.com/I7jpGGBQEU ? Santos FC (@SantosFC) August 28, 2025

Neymar foi desfalque no último domingo, na derrota de 2 a 0 para o Bahia, em Salvador (BA). Na ocasião, porém, ele estava suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

Já Guilherme é reforço certo. O atacante pediu para não ser relacionado na última rodada por questões pessoais. Ele estava abalado após ouvir duras críticas na invasão de torcedores ao CT Rei Pelé.

Em contrapartida, o zagueiro João Basso e o volante Willian Arão ainda não devem jogar. A dupla está em transição.

O elenco do Santos volta aos treinos nesta sexta-feira. A estreia de Vojvoda será no domingo, contra o Fluminense, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 16 horas (de Brasília).

O Alvinegro Praiano está na 15ª colocação, com 21 pontos, dois a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.