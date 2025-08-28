Topo

Esporte

Neymar vai a campo e pode reforçar o Santos contra o Fluminense

28/08/2025 14h43

O técnico Juan Pablo Vojvoda contou com uma importante novidade no treino desta quinta-feira. Neymar foi a campo no CT Rei Pelé e pode reforçar o Santos contra o Fluminense.

O meia-atacante fez um trabalho de transição e depois finalizou algumas bolas. O craque ficou apenas na parte interna nos últimos dias por conta de um incômodo na coxa. O camisa 10, inclusive, ficou de fora da convocação da Seleção Brasileira.

Neymar foi desfalque no último domingo, na derrota de 2 a 0 para o Bahia, em Salvador (BA). Na ocasião, porém, ele estava suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

Já Guilherme é reforço certo. O atacante pediu para não ser relacionado na última rodada por questões pessoais. Ele estava abalado após ouvir duras críticas na invasão de torcedores ao CT Rei Pelé.

Em contrapartida, o zagueiro João Basso e o volante Willian Arão ainda não devem jogar. A dupla está em transição.

O elenco do Santos volta aos treinos nesta sexta-feira. A estreia de Vojvoda será no domingo, contra o Fluminense, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 16 horas (de Brasília).

O Alvinegro Praiano está na 15ª colocação, com 21 pontos, dois a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

PVC: Cuca tem cirurgia marcada e deve ser demitido após deixar o hospital

Neymar treina após ser preterido na seleção e pode ser novidade do Santos na estreia de Vojvoda

Neymar apoia crítica de Memphis Depay sobre uso do sintético no Brasil

CBF divulga áudio do VAR de gol anulado em Athletico-PR x Corinthians

Bia Haddad celebra evolução mental no US Open e fim de luta consigo mesma

Grêmio oficializa o retorno por empréstimo do volante Arthur até junho de 2026

Onde vai passar Bahia x Fluminense pela Copa do Brasil? Como assistir ao vivo

Fase de Liga da Champions terá Real Madrid contra Liverpool, City e Juventus e Barcelona x PSG

Neymar vai a campo e pode reforçar o Santos contra o Fluminense

Bicampeão, Palmeiras divulga inscritos para o Mundial sub-17; veja lista

PSG enfrentará Bayern e Barcelona na fase inicial da Liga dos Campeões