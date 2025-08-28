Neymar apoia crítica de Memphis Depay sobre uso do sintético no Brasil

Neymar, do Santos, concordou com a crítica feita por Memphis Depay, do Corinthians sobre o uso de gramado sintético no futebol brasileiro.

O que aconteceu

Memphis afirmou que "a grama artificial mata o jogo. Brasil, quando você vai ouvir os jogadores?". O atacante do Corinthians se manifestou em postagem no X, antigo Twitter.

Neymar respondeu ao post do holandês com "concordo". O posicionamento do camisa 10 do Santos aconteceu na manhã de hoje.

Concordo 👍🏽👏🏽 -- Neymar Jr (@neymarjr) August 28, 2025

Não é a primeira vez que Memphis e Neymar reclamam do gramado sintético. Em março, o holandês fez discurso no vestiário antes da final do Paulistão criticando o campo do Allianz Parque, estádio do rival Palmeiras. Já Neymar afirmou que "jogar em society é uma das coisas que me incomoda como jogador".

Ganhamos dentro do estádio deles hoje, e isso nos dá confiança. Em um campo de merda, campo artificial. Em uma semana, ganhamos o título. Temos que ter a coragem que tivemos no primeiro tempo, quando deixamos eles correndo atrás da gente.

Memphis, em vídeo divulgado pela Corinthians TV