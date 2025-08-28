Memphis está certo: gramado sintético não tem defesa, diz Arnaldo

Memphis Depay está certo: o uso do gramado sintético nos estádios brasileiros não tem defesa, afirmou o colunista Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte.

O assunto voltou à tona após Memphis fazer um post nas redes sociais detonando o piso artificial após a vitória do Corinthians sobre o Athletico, na Ligga Arena, pela Copa do Brasil.

Não tem debate. O debate é porque os jogadores não são ouvidos. Não existe defesa do gramado sintético. É muito cômodo para o clube adotar o piso sintético — é interessante financeiramente e às vezes esportivamente. Os atletas estão falando, ponto. Agora, ninguém se movimenta. Se houver um consenso, os clubes trocam o gramado? Trocam uma pinoia, porque pra eles é interessante ter esse gramado, inclusive em termos de manutenção.

Pelo menos dois desses gramados, o da Arena da Baixada e o do Allianz Parque, são gramados de plástico lixo. Conseguem ser gramados sintéticos ruins. Quando atletas relevantes e os principais atletas do Brasil se colocaram nesse movimento, se expressam, o que aconteceu na época foi que os cartolas desses mesmos times não deram respaldo aos seus atletas.

Acho ótimo que um jogador estrangeiro de peso fale isso também. Que os jogadores brasileiros falem isso também e insistam um pouco nisso. Falem, continuem se expressando.

Arnaldo Ribeiro

O colunista Walter Casagrande também concordou que futebol tem que ser jogador em grama natural, mas cobrou maior protagonismo dos jogadores sobre a questão.

"O Memphis tem razão. Todo jogador que for reclamar de jogar no gramado sintético tem razão, porque o futebol não foi feito pra jogar numa grama artificial. Fica mais suscetível à contusão, ligamento cruzado principalmente. Enfim, tem diversos fatores."

"O Memphis se posicionou ontem, mas não é verdade, Arnaldo, que os jogadores estão falando. Os jogadores falaram naquele momento. Depois ninguém mais nada, ninguém falou mais."

"Os atletas, sabe o que eles podiam fazer? Eles podiam parar e não jogar no gramado sintético — nós não vamos jogar, vocês fazem o que quiser aí. Marca a rodada para outro dia, porque é absurdo", afirmou Casagrande.