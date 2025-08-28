Gaúcho é prata em Mundial de judô após salvar quimono de enchente

Medalhista de prata no Campeonato Mundial Cadete, o judoca Arthur Bonato, de 14 anos, alcançou o pódio pouco mais de um ano após perder tudo nas fortes enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. À época, o jovem de Porto Alegre se esforçou para conseguir deixar o local em que morava com o quimono e as medalhas que tinha conquistado até ali.

Eu morava em um apartamento no térreo e fui atingido completamente. A água chegou no teto, quase no segundo andar. Perdi tudo o que eu tinha, menos o quimono e as medalhas. As roupas eu comprava, pegava de doação depois, mas os quimonos e as medalhas fazem parte da minha história, são minhas conquistas.

"Assim que o prefeito falou que teríamos de evacuar, a primeira coisa que eu peguei foi a caixinha para colocar as medalhas e o meu quimono que estava no roupeiro", completou.

A família morou cerca de um mês de favor na casa dos pais de amigos próximos, até a água baixar e poderem retornar ao local.

Bonato, atualmente, defende o Grêmio Náutico União. Ele começou no judô com três anos, ainda na escola e, depois, passou a treinar na Kiai - Associação Canoense de Judô.

O judô me ensinou a ter disciplina, a lidar com certas situações e não ficar desesperado. Com certeza, isso me ajudou bastante e me possibilitou a ajudar minha mãe. O judô passou a significar a minha vida, literalmente. Não consigo mais viver sem ele.

O Mundial da categoria acontece em Sofia, na Bulgária, e Arthur conquistou a medalha no peso superligeiro (-50 kg). Essa é a estreia dele em Mundiais. "Estou me sentindo muito feliz, porque eu vinha treinando muito. Muito treino técnico, físico e de ne-waza. Com apenas 14 anos, conseguir essa medalha é muito importante para mim".

Bonato foi o primeiro brasileiro a entrar no tatame no primeiro desta edição do Mundial Cadete. Na caminhada rumo ao pódio, ele bateu o georgiano Saba Bolkvadze, o armênio Ala Eddine Sahraoui, Abdulwahab Alshammari, do Kuwait, e o búlgaro Tsavelin Martinov. Na decisão, perdeu para o uzbeque Khushnud Sultanov.

"Foi muito emocionante ganhar uma medalha no Mundial Cadete com apenas 14 anos, sendo o primeiro ano na classe. Agora é voltar para o meu clube, comemorar com o pessoal, com a minha família e voltar e treinar cada vez mais, porque daqui a um mês praticamente tem Jogos da Juventude e eu vou treinar muito focado para ganhar essa competição", finalizou.