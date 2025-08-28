Moicano discorda de Khabib e vê Topuria favorito em possível duelo com Tsarukyan

No início da semana, Khabib Nurmagomedov surpreendeu a todos quando opinou que Arman Tsarukyan seria franco favorito caso fosse escalado contra o invicto Ilia Topuria. Ex-campeão peso-leve (70 kg), o russo chegou, inclusive, a afirmar que o favoritismo giraria em torno de 80% a favor do desafiante ao título. Renato 'Moicano' discorda completamente desse panorama. Top 15 da categoria, o brasileiro rasgou elogios para 'El Matador' e minimizou as credenciais do wrestler armênio.

Em entrevista ao canal 'Laerte Viana na Área - MMA', Moicano projetou um futuro ainda mais promissor para Topuria, que já conquistou títulos em duas categorias diferentes: peso-pena (66 kg) e leves. Em contrapartida, o brasileiro não enxerga em Tsarukyan todo potencial que normalmente lhe é atribuído em debates entre fãs e imprensa especializada. A declaração de Renato também impressiona, visto que ele e Arman são da mesma academia, 'American Top Team', e possuem o mesmo 'head coach': Marcos 'Parrumpa'.

"Esse Topuria é um tesouro na mão do UFC. É um cara que pode conquistar o terceiro campeonato. Ele é bom para c*** esse cara. O Topuria é impressionante e novo. O Arman Tsarukyan, eu não acho ele bom do jeito que a galera fala. Acho que o Topuria ia f*** ele. Não tenho nada contra ele, mas também não gosto dele. Não é um cara que seria amigo. Acho ele arrogante, vaidoso", opinou Moicano.

Trio briga pelo posto de desafiante

Atual dono do cinturão até 70 kg, Topuria aguarda o UFC definir quem será seu próximo adversário. Muito provavelmente esse nome deve sair do trio formado pelo próprio Tsarukyan, Paddy Pimblett e Justin Gaethje. Invicto no MMA profissional, o campeão larga como favorito em todos estes cenários, segundo as principais casas de apostas.

Do ponto de vista esportivo, Tsarukyan pode levar a vantagem, visto que é o mais bem ranqueado entre as opções possíveis. Por outro lado, Pimblett tem a seu favor uma rivalidade já construída com Topuria e o apelo comercial acima da média. Por fim, o veterano Gaethje representa o público norte-americano, principal mercado consumidor do UFC. Agora resta saber por qual caminho a companhia irá seguir.

