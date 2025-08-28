Topo

Esporte

13 jogadores badalados que podem movimentar reta final da janela na Europa

Antony pode ser comprado pelo Betis no final da janela - Getty Images
Antony pode ser comprado pelo Betis no final da janela Imagem: Getty Images
do UOL

Do UOL, em São Paulo

28/08/2025 16h02

A reta final da janela de transferência do mercado europeu ainda promete mudanças. Nomes badalados de diferentes ligas ainda têm o futuro indefinido para a temporada 2025/2026.

O que aconteceu

Savinho pode se despedir do Manchester City. O Tottenham apareceu como provável destino nesta janela. Mesmo com contrato até 2029, ele perdeu espaço no time de Pep Guardiola e a direção do clube azul aguarda uma nova investida dos Spurs.

Antony vive o mesmo dilema. Depois de se destacar com a camisa do Betis, o atacante não está nos planos do Manchester United, com quem tem contrato até 2027. O clube espanhol, inclusive, tem planos de contratá-lo em definitivo.

A direção do United quer negociar outros atletas do elenco. Jadon Sancho interessou a Roma, mas a negociação travou. Kobbie Mainoo está insatisfeito e pode sair.

Ederson não deve permanecer na Inglaterra. O City negocia a chegada de Gianluigi Donnarumma, que foi dispensado do PSG pelo técnico Luis Enrique. O goleiro brasileiro teve o seu nome ligado ao Galatasaray nas últimas semanas.

Ederson não deve continuar no Manchester City - Getty Images - Getty Images
Ederson não deve continuar no Manchester City
Imagem: Getty Images

Alexander Isak tem o desejo de vestir as cores do Liverpool. A primeira oferta do clube vermelho —cerca de R$ 804 milhões —, no entanto, não chegou ao valor pretendido pelo Newcastle para liberá-lo. O atacante sueco tem contrato até 2028.

Rodrygo desperta interesse de clubes da Premier League. O impasse, claro, é a questão financeira. O Real Madrid se recusa a negociar o jogador por menos de 100 milhões de euros (R$ 650 milhões). Manchester City e Tottenham têm o brasileiro no radar.

O Chelsea tenta a contratação do meio-campista Xavi Simons. O holandês tem contrato com RB Leipzig até junho de 2027 e o futuro ainda está indefinido.

Isak quer jogar no Liverpool - John Walton/PA Images via Getty Images - John Walton/PA Images via Getty Images
Isak quer jogar no Liverpool
Imagem: John Walton/PA Images via Getty Images

Em paralelo, a diretoria dos Blues costura a saída de atletas. Christopher Nkunku está próximo do Milan. Nicolas Jackson negocia para jogar pelo Bayern de Munique, enquanto Sterling não está nos planos da comissão técnica.

A diretoria da Juventus abre caminho para a saída de Vlahovic. O atacante sérvio está na lista de negociáveis, e o Milan demonstrou interesse em contratá-lo.

Datas da janela de transferências da Europa

  • Premier League (Inglaterra): 16 de junho a 1º de setembro
  • La Liga (Espanha): 1º de julho a 1º de setembro
  • Série A (Itália): 1º de julho a 1º de setembro
  • Ligue 1 (França): 1º de julho a 1º de setembro
  • Bundesliga (Alemanha): 1º de julho a 1º de setembro

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Oscar corre no gramado, e São Paulo dá sequência na preparação para duelo contra o Cruzeiro

Vasco teve pênalti não marcado contra o Botafogo? Colunistas debatem

Rollheiser aprova primeiros dias de Vojvoda no Santos e mira reação contra o Fluminense

PVC: Confiança do elenco em Dorival muda o Corinthians

13 jogadores badalados que podem movimentar reta final da janela na Europa

São Paulo anuncia reforços para o time feminino; confira

PVC: Cuca passa por cirurgia e deve ser demitido após deixar o hospital

Neymar treina após ser preterido na seleção e pode ser novidade do Santos na estreia de Vojvoda

Neymar apoia crítica de Memphis Depay sobre uso do sintético no Brasil

CBF divulga áudio do VAR em gol anulado do Athletico contra o Corinthians

Bia Haddad celebra evolução mental no US Open e fim de luta consigo mesma