13 jogadores badalados que podem movimentar reta final da janela na Europa

A reta final da janela de transferência do mercado europeu ainda promete mudanças. Nomes badalados de diferentes ligas ainda têm o futuro indefinido para a temporada 2025/2026.

O que aconteceu

Savinho pode se despedir do Manchester City. O Tottenham apareceu como provável destino nesta janela. Mesmo com contrato até 2029, ele perdeu espaço no time de Pep Guardiola e a direção do clube azul aguarda uma nova investida dos Spurs.

Antony vive o mesmo dilema. Depois de se destacar com a camisa do Betis, o atacante não está nos planos do Manchester United, com quem tem contrato até 2027. O clube espanhol, inclusive, tem planos de contratá-lo em definitivo.

A direção do United quer negociar outros atletas do elenco. Jadon Sancho interessou a Roma, mas a negociação travou. Kobbie Mainoo está insatisfeito e pode sair.

Ederson não deve permanecer na Inglaterra. O City negocia a chegada de Gianluigi Donnarumma, que foi dispensado do PSG pelo técnico Luis Enrique. O goleiro brasileiro teve o seu nome ligado ao Galatasaray nas últimas semanas.

Ederson não deve continuar no Manchester City Imagem: Getty Images

Alexander Isak tem o desejo de vestir as cores do Liverpool. A primeira oferta do clube vermelho —cerca de R$ 804 milhões —, no entanto, não chegou ao valor pretendido pelo Newcastle para liberá-lo. O atacante sueco tem contrato até 2028.

Rodrygo desperta interesse de clubes da Premier League. O impasse, claro, é a questão financeira. O Real Madrid se recusa a negociar o jogador por menos de 100 milhões de euros (R$ 650 milhões). Manchester City e Tottenham têm o brasileiro no radar.

O Chelsea tenta a contratação do meio-campista Xavi Simons. O holandês tem contrato com RB Leipzig até junho de 2027 e o futuro ainda está indefinido.

Isak quer jogar no Liverpool Imagem: John Walton/PA Images via Getty Images

Em paralelo, a diretoria dos Blues costura a saída de atletas. Christopher Nkunku está próximo do Milan. Nicolas Jackson negocia para jogar pelo Bayern de Munique, enquanto Sterling não está nos planos da comissão técnica.

A diretoria da Juventus abre caminho para a saída de Vlahovic. O atacante sérvio está na lista de negociáveis, e o Milan demonstrou interesse em contratá-lo.

Datas da janela de transferências da Europa