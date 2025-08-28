Memphis detona sintético após possível lesão de titular do Corinthians: "Mata o jogo"

O atacante Memphis Depay saiu na bronca com o gramado sintético da Ligga Arena após a vitória de 1 a 0 do Corinthians sobre o Athletico-PR, nesta quarta-feira, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O holandês se manifestou em suas redes sociais e disse que o campo artificial "mata o jogo".

"Gramado artificial mata o jogo. Brasil, quando irá ouvir os jogadores?", questionou o atleta em post no X (antigo Twitter).

Artificial grass kills the game.

Brazil when you going to listen to the players? ? Memphis Depay (@Memphis) August 28, 2025

O posicionamento de Memphis veio pouco depois da possível lesão do lateral direito titular do Corinthians, Matheuzinho. O ala sentiu dores na posterior da coxa direita no segundo tempo da partida e precisou ser substituído, dando lugar ao zagueiro Félix Torres. O técnico da equipe, Dorival Júnior, lamentou a situação.

"Preocupa bastante. Estamos perdendo praticamente um atleta a cada semana. Isso tem dificultado, até porque encontramos uma forma de jogar, a equipe está crescendo. Vai nos fazer muita falta caso se confirme [a lesão]. Mas, temos que buscar soluções como temos feito a cada rodada. É uma pena, porque essa equipe poderia estar em outras condições no Brasileirão se tivéssemos todos os jogadores à disposição", disse o treinador em coletiva de imprensa.

De volta após se recuperar de uma lesão na coxa, Memphis Depay entrou no segundo tempo do embate em Curitiba, mas pouco tocou na bola. O jogador, inclusive, sofreu a recente contusão em um clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque, que também possui gramado sintético.

Com a vitória de 1 a 0, o Corinthians só precisa de um empate na volta para avançar à próxima fase da Copa do Brasil. Uma derrota por um gol de diferença leva o duelo para os pênaltis, enquanto um revés por dois ou mais gols elimina os paulistas. O vencedor do confronto enfrenta Cruzeiro ou Atlético-MG nas semifinais.

O segundo encontro com o Athletico-PR está marcado para o dia 10 de setembro, também às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Antes disso, o Corinthians tem nada mais nada menos do que um Derby pela frente. A equipe de Dorival Júnior recebe o Palmeiras neste domingo, em Itaquera, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico terá início às 18h30.