Topo

Esporte

Memphis detona gramado sintético após vitória do Corinthians sobre Athletico-PR: 'Mata o jogo'

São Paulo

28/08/2025 08h54

Memphis Depay se juntou ao coro dos jogadores que reprovam o gramado sintético no futebol brasileiro. Após o Corinthians bater o Athletico-PR nesta quarta-feira, na Ligga Arena, onde a grama não é natural, o astro holandês se manifestou nas redes sociais, cobrando mudanças.

"A grama artificial mata o jogo. Brasil, quando vocês vão ouvir os jogadores?", escreveu o atacante, em publicação no X (antigo Twitter).

No início do ano, jogadores experientes como Neymar, Lucas Moura e Thiago Silva lideraram um manifesto dos atletas contra a grama artificial no País. O piso geralmente é escolhido para atender demandas paralelas nos estádios, como shows e eventos.

Além da Ligga Arena, em Curitiba, outros estádios do futebol brasileiro fazem uso do campo sintético. São os casos de Allianz Parque, casa do rival Palmeiras, além do Nilton Santos e da Arena MRV, onde jogam Botafogo e Atlético-MG, respectivamente. Todos eles são certificados pela Fifa.

Apesar da dificuldade de jogar no gramado sintético, o Corinthians bateu o Athletico por 1 a 0, em Curitiba, e abriu vantagem no confronto que vale vaga nas semifinais da Copa do Brasil. O jogo de volta acontece no dia 10 de setembro, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. A equipe paulista avança de fase mesmo em caso de empate.

Recuperado de lesão na coxa, Memphis voltou a jogar nesta quarta-feira. O craque chegou a 50 jogos com a camisa do Corinthians. Ele soma 15 gols e 14 assistências.

O Corinthians volta a campo no domingo, às 18h30, quando faz clássico com o Palmeiras, na Neo Química Arena, válido pela 22ª rodada do Brasileirão.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Zagueiro recusa vir ao Brasil, e Santos tenta contratar outro argentino

Leonardo Jardim analisa vitória do Cruzeiro e vê confronto contra o Atlético-MG em aberto

O que esperar da Conmebol após violência entre torcidas de Universidad de Chile e Independiente

Técnico do Athletico-PR, Odair Hellmann é expulso após fim de jogo e detona árbitro: "Sabia que ia ter problema"

Memphis detona gramado sintético após vitória do Corinthians sobre Athletico-PR: 'Mata o jogo'

Cuca avalia derrota do Atlético-MG para o Cruzeiro e explica saída de Scarpa

Galvão Bueno pede compreensão após derrota de João Fonseca: 'Ainda não está pronto'

Dorival elogia Gui Negão, mas pede calma com jovem do Corinthians: "Apenas um bom início"

Remo e Criciúma abrem 24ª rodada da Série B em duelo direto por vaga no G-4

Trio GYM de volta em Corinthians x Palmeiras? Dorival adota cautela

Bahia e Fluminense fazem primeiro confronto das quartas da Copa do Brasil