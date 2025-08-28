Topo

Esporte

Matheus Gonçalves se despede do Flamengo após venda para o Al-Ahli: 'Novas oportunidades'

Rio

28/08/2025 12h50

Cria da base do Flamengo e considerado uma das joias do clube, o atacante Matheus Gonçalves postou um vídeo nas redes sociais para se despedir da torcida flamenguista após acerto com o Al-Ahli, da Arábia Saudita. Na mensagem, o jogador faz um agradecimento geral e diz que sua saída está sendo motivada por "novas oportunidades".

"Chegou a hora de trilhar um novo caminho. É uma decisão difícil, mas preciso de novas oportunidades e novos desafios. Muito obrigado nação e muito obrigado Flamengo", diz parte do vídeo.

Jogador canhoto e de rara habilidade, Matheus Gonçalves foi vendido por 8 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões). No primeiro semestre, ele esteve perto de trocar o Flamengo pelo Cruzeiro, mas a diretoria recuou em sua decisão quando a negociação estava praticamente definida.

Diante das recentes contratações, o atleta de 20 anos perdeu espaço no clube e chegou a pedir para voltar a atuar pelo sub-20 para ficar em atividade. Na decisão do Mundial da categoria, contra o Barcelona, da Espanha, ele esteve presente, perdeu uma cobrança na disputa por pênaltis (jogo terminou empatado no tempo normal em 2 a 2), mas o clube carioca conquistou o título.

Em 2023, Matheus Gonçalves foi emprestado ao Red Bull Bragantino e foi um dos destaque da equipe paulista no Campeonato Brasileiro. Diante da forte concorrência no ataque, o atleta estava na lista de negociáveis e esteve na mira também do CSKA, da Rússia.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Bia Haddad domina suíça e avança para pegar freguesa na 3ª fase do US Open

Ben Askren mostra otimismo ao atualizar seu estado de saúde após transplante

The Rock relata insegurança ao interpretar Mark Kerr no cinema: "Será que consigo?"

Brasil chega a 11 naming rights com Arena Crefisa Barueri e mais de R$ 2 bilhões investidos

Matheus Gonçalves se despede do Flamengo após venda para o Al-Ahli: 'Novas oportunidades'

Como Flaco López chamou atenção da Argentina e quebrou tabu de 13 anos

São Paulo negocia contratação do atacante Marcelo Ryan

Cruzeiro tem uma das melhores duplas de volante do Brasil, diz Casagrande

Grêmio anuncia a volta do meia Arthur Melo, ex-Barcelona, após sete anos

Atlético virou 'time de papel'? Colunistas criticam trabalho de Cuca

Flaco López é convocado para jogos da Argentina nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026