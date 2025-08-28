Maísa Marçal é eleita Craque da Galera da LBF 2025

"Nesta quinta-feira, a ala/armadora Maísa Marçal, do Ourinhos/AOBE, foi eleita Craque da Galera da LBF CAIXA. A jogadora conquistou 26% dos mais de quatro mil votos registrados em eleição popular no site da competição."

A jogadora superou a pivô Lara, do Sodiê Mesquita, segunda colocada com 15%, e a companheira de equipe Giovanna Carey, que fechou o pódio com 14%. Em sua segunda edição da Liga de Basquete Feminino, Marçal foi peça decisiva na campanha de retorno de Ourinhos à elite após dez anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Liga de Basquete Feminino (@lbf.oficial)

Presente em todas as 23 partidas, a camisa 32 registrou médias de 11,2 pontos, 5,9 rebotes, 5,2 assistências - sétima melhor da liga - além de 52,4% de aproveitamento nos arremessos de dois pontos e eficiência de 14,3.

Confira a lista atualizada de vencedoras do Craque da Galera da LBF:

? 2015 - Adrianinha (América-PE)



? 2016 - Damiris (Corinthians/Americana)



? 2018 - Briahanna Jackson (Sampaio Basquete)



? 2019 - Palmira (Ituano Basquete)



? 2021 - Leticia Rodrigues (Santo André/Apaba)



? 2022 - Lee Lisboa (Sampaio Basquete)



? 2023 - Lee Lisboa (Blumenau)



? 2024 - Marcella Prande (AD Santo André)



? 2025 - Maísa Marçal (Ourinhos/AOBE)