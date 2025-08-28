Luisa Stefani e húngara Timea Babos estreiam com vitória no US Open

Luisa Stefani, número 1 do Brasil e 24ª do mundo, e a húngara Timea Babos estrearam com vitória, nesta quinta-feira, no US Open, último Grand Slam do ano, disputado no piso duro em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

A brasileira e Babos passaram pela tcheca Barbora Krejcikova e a letã Jelena Ostapenko, ambas com títulos de simples e duplas em Grand Slams, por 2 sets a 1 com parciais de 4/6, 6/2 e 6/3, após 2h04min.

Luisa e Timea tiveram uma estreia difícil no US Open.

"Feliz de passar por essa primeira rodada dura. São duas jogadoras multi campeãs de slam esabíamos que precisaríamos entrar em quadra preparadas para um grande jogo. Mesmo perdendo o primeiro set mantivemos a cabeça tranquila no nosso plano de jogo e fizemos um segundo e terceiro set de alto nível para conseguir a vitória. Vamos seguir trabalhando que temos grandes objetivos aqui.", celebrou Luisa Stefani.

Na próxima rodada, Stefani e Babos enfrentam a dupla das norte-americanas Iva Jovic e Clervie Ngououe, em jogo ainda sem data marcada.