Cruzeiro tem uma das melhores duplas de volante do Brasil, diz Casagrande

Lucas Silva e Lucas Romero formam, no Cruzeiro, uma das melhores duplas de volante do futebol brasileiro na atualidade, afirmou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte.

Casão exaltou a atuação da dupla na vitória da Raposa sobre o Galo no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil.

O Cruzeiro tem uma das melhores duplas de volante do futebol brasileiro nesse momento — Lucas Silva e Lucas Romero. É uma dupla de volante que não tem tanta intensidade, mas erra pouco passe, distribui o jogo muito fácil, organiza, coloca ritmo no time, coloca dinâmica na partida. É um dos segredos desse time.

O segredo é o meio-campo. Os dois volantes do Cruzeiro desequilibram na questão do passe, do posicionamento, do ritmo do jogo. Eles fazem a bola correr, não são eles que correm muito. Principalmente o Lucas Silva: muito cerebral. Não tem comparação de um time com o outro, nem um treinador com o outro nesse momento.

