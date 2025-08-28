Topo

São Paulo: Lucas passará por artroscopia no joelho após relatar incômodo

Lucas Moura, jogador do São Paulo, durante partida contra o Vitória no Morumbis pelo Campeonato Brasileiro
28/08/2025 18h40

Lucas Moura, atacante do São Paulo, passará por uma artroscopia no joelho direito após se queixar de dores por causa de uma lesão ligamentar parcial e estiramento na cápsula posterior.

O procedimento será realizado no próximo sábado, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O objetivo, segundo o clube, é avaliar a cicatrização.

Lucas sofreu a lesão em março, durante jogo contra o Palmeiras, na semifinal do Paulistão, no Allianz Parque. Ele fez tratamento conservador e realizou dois jogos em maio, contra Fortaleza e Alianza Lima.

O atacante fez uma infiltração no começo de julho para aliviar a dor e acelerar a recuperação. O jogador disputou quatro jogos neste mês de agosto, mas o São Paulo decidiu deixá-lo de fora do jogo contra o Atlético-MG, no final de semana passado, e do duelo contra o Cruzeiro, no próximo sábado. A decisão foi tomada em uma reunião.

O São Paulo terá uma pausa para a Data Fifa pela frente. Inicialmente, a ideia era contar com o jogador para os jogos das quartas de final da Libertadores, contra a LDU, a partir da metade de agosto.

O atleta Lucas Moura, que sofreu uma lesão ligamentar parcial e estiramento na cápsula posterior do joelho direito, com indicação de tratamento conservador, vem se queixando de incômodo no local, razão pela qual passará por um exame artroscópico para avaliação de cicatrização no próximo sábado (30), no Einstein - Hospital Israelita.

