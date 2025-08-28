'Lucas é uma indefinição completa', diz Arnaldo sobre situação no São Paulo

A situação física de Lucas Moura não parece animadora diante das últimas ações do departamento médico do São Paulo em relação ao meia-atacante, opinaram Arnaldo Ribeiro e Renan, na Live do Clube.

Lucas sofreu lesão no joelho direito e, mesmo após cronograma especial de recuperação, voltou a sentir dores, sendo preservado dos últimos jogos. O São Paulo avalia a cada semana se pode contar com ele em partidas decisivas, como as da Libertadores.

O Lucas é uma indefinição completa. [...] De titular, ele foi para nem relacionado. [...] Não é mais uma questão de ganhar ritmo. Você só ganha ritmo se joga mais minutos -- e ele não está tendo condição. Quanto mais se exige minutos dele, menos ele responde. Talvez seja uma questão insolúvel para o fim da temporada.

Arnaldo Ribeiro

Pra mim soou muito estranho ele ter ficado de fora do jogo contra o Atlético. Aquela história de cronograma diferenciado... Cara, eu não entendi. Pra mim aconteceu alguma coisa, ou vem acontecendo, ele tá sentindo mais dor do que imaginaram. É muito estranho.

Eu nunca vi esse tipo de cronograma. Eles estão imaginando que o Lucas vai entrar 15, 30 e vai adquirir ritmo de jogo. Daqui a pouco ele estanca de novo. Para mais um mês. E o tal do ritmo de jogo? Pra mim, aconteceu alguma coisa ou vem acontecendo. As dores estão limitando mais do que imaginavam.

Renan Teixeira

