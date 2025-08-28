Leonardo Jardim analisa vitória do Cruzeiro e vê confronto contra o Atlético-MG em aberto

O Cruzeiro venceu o Atlético-MG na última quarta-feira, por 2 a 0, na Arena MRV, e deu um grande passo na briga pela vaga à semifinal da Copa do Brasil. Leonardo Jardim, técnico da Raposa, analisou a vitória, mas entende que o duelo segue em aberto.

"Foi um bom clássico. Um primeiro tempo mais equilibrado entre as duas equipes, a procura do gol. No segundo tempo, acredito que o Cruzeiro melhorou e conseguiu abrir a vantagem. Depois houve uma reação final do Atlético-MG. Temos a vantagem, mas as coisas só serão decididas em casa", afirmou o treinador, em coletiva após o jogo.

Após um primeiro tempo sem gols, o Cruzeiro abriu o placar com um golaço do zagueiro Fabrício Bruno e ampliou com Kaio Jorge, depois de cobrança de escanteio. Jardim falou sobre os tentos.

"Eu parabenizei o Fabrício (Bruno) pelo gol. Isso eu não ensinei, foi talento individual dele acertar aquele chute. Em relação ao segundo gol de escanteio, temos uma proporção muito grande nas bolas paradas. O Cruzeiro tinha muita dificuldade na bola parada. Hoje em dia é mais competente, em termos ofensivos e defensivos também, devido ao trabalho desenvolvido pela comissão técnica, mas principalmente pelos jogadores", disse.

O jogo de volta contra o Atlético-MG está agendado para o dia 11 de setembro, no Mineirão, às 19h30 (de Brasília). Antes, porém, o Cruzeiro encara o São Paulo, também em casa, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Jardim destacou que a equipe adota a mesma postura em todos os jogos, seja dentro ou fora de casa.

"Em primeiro lugar, o próximo jogo é no sábado contra o São Paulo. Temos que descansar a equipe, porque são apenas dois dias de recuperação. Temos uma forma de jogar que os jogadores e o treinador acreditam. Não abdicamos dessa postura, desses comportamentos, independente se jogamos no Atlético-MG, Fluminense ou Botafogo. Acreditamos na nossa forma de jogar, e por isso temos essa postura que apresentamos aqui. Dificilmente eu vou abdicar dos nossos princípios por temer ou não nosso adversário", destacou o técnico.