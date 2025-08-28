Topo

KTO Minas anuncia contratação de ala com passagem pela NBA

Erik McCree reforça o KTO Minas - Divulgação/KTO Minas
Erik McCree reforça o KTO Minas Imagem: Divulgação/KTO Minas
Do UOL, em São Paulo

28/08/2025 18h30

O KTO Minas anunciou a contratação de Erik McCree. O ala-pivô teve passagem pelo Utah Jazz, franquia que disputa a NBA.

McCree esteve na principal liga norte-americana em 2017 /18. Com 31 anos e 2,01m de altura, ele estreou em fevereiro de 2018, mas somou apenas quatro partidas.

Ele também participou de jogos da G-League, liga de desenvolvimento da NBA. O ala vestiu as camisas do Sioux Falls Skyforce e Salt Lake City Stars.

Erik marcou presença em ligas internacionais. No seu currículo, há assinaturas com times de diferentes países: França, Itália, México, Grécia, Turquia, Porto Rico, Japão e Arábia Saudita.

A última experiência foi justamente em solo sul-americano. Ele estava atuando no Guaiqueries de Margarita, da Venezuela.

Estou extremamente feliz e grato por vestir a camisa do KTO Minas. Quero dar o meu melhor para ajudar a equipe a conquistar grandes coisas, crescer ainda mais como jogador e, principalmente, sentir a energia incrível da torcida. Vamos juntos nessa.
Erik McCree

McCree é o quarto reforço anunciado. O Minas contratou o norte-americano Darrell Davis Jr., o também armador Ricardo Fischer e o ala-pivô Rafael Rachel. O técnico Léo Costa segue à beira da quadra.

