KTO Minas anuncia contratação de ala com passagem pela NBA
O KTO Minas anunciou a contratação de Erik McCree. O ala-pivô teve passagem pelo Utah Jazz, franquia que disputa a NBA.
O que aconteceu
McCree esteve na principal liga norte-americana em 2017 /18. Com 31 anos e 2,01m de altura, ele estreou em fevereiro de 2018, mas somou apenas quatro partidas.
Ele também participou de jogos da G-League, liga de desenvolvimento da NBA. O ala vestiu as camisas do Sioux Falls Skyforce e Salt Lake City Stars.
Erik marcou presença em ligas internacionais. No seu currículo, há assinaturas com times de diferentes países: França, Itália, México, Grécia, Turquia, Porto Rico, Japão e Arábia Saudita.
A última experiência foi justamente em solo sul-americano. Ele estava atuando no Guaiqueries de Margarita, da Venezuela.
Estou extremamente feliz e grato por vestir a camisa do KTO Minas. Quero dar o meu melhor para ajudar a equipe a conquistar grandes coisas, crescer ainda mais como jogador e, principalmente, sentir a energia incrível da torcida. Vamos juntos nessa.
Erik McCree
McCree é o quarto reforço anunciado. O Minas contratou o norte-americano Darrell Davis Jr., o também armador Ricardo Fischer e o ala-pivô Rafael Rachel. O técnico Léo Costa segue à beira da quadra.