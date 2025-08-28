Juba pede manutenção de boa fase do Bahia e projeta volta contra o Fluminense

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Bahia recebeu o Fluminense na Arena Fonte Nova e venceu por 1 a 0. Autor do gol que concedeu o triunfo ao Tricolor de Aço, Juba cobrou regularidade da equipe e projetou o jogo de volta.

"A gente sabia que teria um jogo muito difícil hoje. A equipe do Fluminense é muito boa, mas também sabíamos da importância de sair na frente nesse duelo de dois jogos. O primeiro foi aqui, na nossa casa, e sabemos que a partida fora será muito complicada também. Por isso seria fundamental começar o confronto vencendo e, graças a Deus, conseguimos", declarou ao SporTV.

?? GANHAMOOOOOSSSS! Esquadrão vence 1º jogo das quartas de final da Copa do Brasil contra o Fluminense: 1 a 0. Golaço de Juba com assistência absurda de Jean Lucas já no final. Decisão da vaga será 10 de setembro no Maracanã. Domingo tem Mirassol, em SP, pelo Brasileirão. #BBMP pic.twitter.com/oHWlFln7OJ ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) August 29, 2025

Com o resultado, o Bahia leva vantagem de um gol no agregado e pode até empatar para carimbar seu passaporte direto à semifinal. Em caso de derrota por um tento, a decisão vai para os pênaltis. O classificado enfrentará o vencedor do embate entre Botafogo e Vasco.

"Agora é focar no próximo jogo, no domingo, porque sabemos que não podemos parar. São muitos jogos, então precisamos manter a sequência para continuar no topo. Só tenho a agradecer a Deus pelo triunfo e à torcida, que veio aqui e fez mais uma grande festa", completou.

O Bahia volta aos gramados no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), quando visita o Mirassol, no Maião. No mesmo dia, mas às 16h30, o Fluminense visita o Santos, na Vila Belmiro. Ambos os duelos serão válidos pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.