Jean Silva aposta em sparrings maiores para luta contra Diego Lopes no Noche UFC

Faltando pouco mais de duas semanas para sua primeira luta principal no UFC, Jean Silva já convive com a pressão de um momento decisivo. O brasileiro, integrante da equipe 'Fighting Nerds', enfrenta Diego Lopes no dia 13 de setembro, no evento Noche UFC, em San Antônio, no Texas (EUA), e concentra sua preparação em superar um dos maiores desafios de sua carreira: a diferença física para o adversário.

Com cinco vitórias por nocaute ou finalização em cinco apresentações no Ultimate, 'Lord', como o atleta é conhecido, chega confiante para o duelo, mas terá pela frente um oponente de 1,80m, com maior envergadura e que recentemente disputou o cinturão da divisão dos penas (66 kg). Para contornar essa desvantagem, o atleta de 1,70m tem intensificado seus treinos com parceiros de maior porte.

"Treino com pesos-leves (70 kg) e meio-médios (77 kg) o tempo todo. São atletas que realmente me desafiam. Não apenas possuem o físico semelhante ao do Diego, como também são extremamente exigentes nos treinos. Então, estou sofrendo nos treinos, mas é por um bom motivo: treino duro, luta fácil. Passamos por sessões intensas", explicou o peso-pena, em entrevista ao portal 'Yahoo! Sports'.

Um dos principais sparrings nessa fase é Carlos Prates, meio-médio do UFC e também membro da Fighting Nerds. Segundo Silva, o companheiro tem sido fundamental para simular o estilo e o físico do próximo adversário durante os treinos. Essa estratégia visa preparar o corpo e o ritmo para um confronto que pode durar até 25 minutos - algo que Jean ainda não experimentou na liga.

"Se a preparação é dura, a luta se torna mais tranquila. A ideia é sangrar no treino para não sangrar no Octógono. É assim que trabalhamos", acrescentou.

Olho no campeão

Além de Prates, Reginaldo Júnior, peso-médio da equipe e com estatura semelhante à do atual campeão Alexander Volkanovski, tem colaborado na preparação. Lord acredita que, ao superar o compatriota, estará pronto para disputar o topo da divisão e já projeta uma chance pelo título ainda neste ano.

"Quando eu vencer Diego Lopes, sei de uma coisa: minha próxima luta será pelo cinturão. O Volkanovski até comentou, em uma entrevista, que adoraria me enfrentar e acha que combino bem contra o Diego e que vou sair vencedor. Mal posso esperar, talvez no final do ano em Las Vegas, quem sabe em dezembro. Então, essa é a meta: lutar pelo título logo em seguida", declarou.

Com uma trajetória em ascensão e a confiança em alta, o brasileiro quer consolidar seu nome entre os principais atletas da categoria. A expectativa é que, no dia 13 de setembro, ele dê um passo importante rumo ao sonho do cinturão, provando que está preparado para os desafios mais difíceis do MMA mundial.

