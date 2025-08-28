'Não é uma coisa que eu busco', diz Hulk sobre seleção brasileira
Defender a seleção brasileira é um sonho realizado para Hulk e sua família, mas não é o que ele busca agora.
Em entrevista ao Fala Aí!, programa de Yara Fantoni no Canal UOL, o atacante do Atlético-MG reconheceu a importância de estar na seleção brasileira, não só para ele, mas para a família.
Claro que se defender o teu país, cara, é muito especial. É um sonho realizado por um que não é só teu, é de todos os teus familiares, as pessoas que torcem por ti, as pessoas que te treinaram também, que fazem parte disso.
Mas agora, Hulk entende que é o momento de focar sua carreira no Atlético-MG, clube que o fez virar cidadão honorário de Belo Horizonte.
Mas não é uma coisa que eu busco [seleção]. Eu procuro desfrutar, ser feliz no clube que eu jogo. Se tiver oportunidades pela frente, com certeza irei muito feliz e daria o meu melhor.
Hulk, em entrevista ao Fala Aí!
Hulk também destacou a importância de conquistar títulos internacionais e revelou seu maior desejo no futebol. "Eu já respondi uma vez que o que eu sonho em ganhar aqui seria o Mundial dos Clubes. Para você ganhar o Mundial, você tem que ganhar a Libertadores. Infelizmente, a gente não ganhou a última Libertadores. E bater na trave pesou muito, muito mesmo. Até hoje, eu lembro assim, eu sofro um pouco ainda."
'Não imaginava ligação tão forte com o Galo', diz Hulk
O atacante ressaltou sua forte ligação com o Atlético-MG e com Minas Gerais, dizendo que se sente abraçado pela torcida e pela comunidade desde que chegou ao clube. Hulk destacou o acolhimento e a identificação com a cultura mineira como fundamentais para seu sucesso recente.
Claro que eu não imaginava que seria tão forte a minha ligação, a minha conexão com o Clube Atlético Mineiro, com o estado de Minas Gerais. Então, sinto aqui muito abraçado, tenho uma gratidão enorme e espero retribuir da melhor maneira possível Hulk
'Valeu a pena todo o sofrimento'
Hulk compartilhou detalhes de sua infância humilde e da luta para se tornar jogador profissional. Ele destacou o apoio da família e a superação das dificuldades desde Campina Grande, na Paraíba, sua cidade natal.
Valeu a pena tudo. Valeu a pena ter ido para feira e ver o sofrimento dos meus pais, ter começado a viajar cedo, chorar sentado em uma escada em São Paulo, querendo voltar pra casa com saudade, mas sabendo que se voltasse pra casa não ia voltar a estar caseira. Valeu a pena todo o sofrimento, né?
Hulk
'Hoje os jogadores são mais atletas do que antigamente'
Questionado sobre o alto rendimento aos 39 anos, Hulk reforça a preparação física que tem feito desde que chegou ao Atlético-MG, em 2021.
Hoje mudou muito, né? Eu costumo falar que nós não somos jogadores de futebol. Nós somos atletas profissionais, então a gente se cuida muito mais. Antigamente, o talento fazia muita diferença. Hoje você tem que se preparar. O talento só não vai vencer. Hoje os jogadores são mais atletas que antigamente. Então por isso que a gente consegue jogar em alto nível com 39 anos, 40 anos
Hulk