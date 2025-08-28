Topo

Hugo Souza revela abalo em campo pela perda de bebê após vitória do Corinthians em Curitiba

28/08/2025 00h25

O goleiro Hugo Souza revelou abatimento, nesta quarta-feira, ao defender a meta do Corinthians na vitória, por 1 a 0, sobre o Athletico-PR, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O motivo foi a interrupção da gravidez de sua noiva e a perda do bebê.

"Quero aproveitar para fazer um desabafo. Perdemos o nosso bebê, que mexeu muito com a minha cabeça. Mas nunca deixei de trabalhar e dar o meu melhor. Hoje poder estar convocado para a seleção e fazer uma partida dessa é muito importante para mim", disse o goleiro, um dos melhores em campo.

Hugo fez pelo menos duas grandes defesas na partida, que garantiram a vitória em Curitiba e ajudaram a manter a defesa corintiana sem tomar gol nesta edição da Copa do Brasil. O Corinthians passou 'zerado' nos confrontos com Novorizontino e Palmeiras.

No final da partida desta quarta-feira, Hugo mostrou equilíbrio emocional, ao não revisar uma agressão sofrida de um torcedor do Athletico-PR, que invadiu o gramado.

