Há 37 anos, ídolo Velloso estreava com a camisa do Palmeiras

O ex-goleiro Velloso ficou marcado como um jogador importante na história do Palmeiras. Nesta quinta-feira, completa 37 anos da estreia do ídolo na equipe paulista.

Quando aconteceu

O primeiro jogo de Velloso no Palmeiras aconteceu em 28 de agosto de 1988. Na ocasião, o Palmeiras derrotou o Operário por 6 a 1.

Altos e baixos

Velloso teve a sua primeira sequência como titular apenas em 1989. Depois, perdeu espaço, sendo emprestado para União São João e Santos. Ele alcançou a afirmação somente na segunda passagem pelo Verdão.

Número de jogos

Nascido em 22 de setembro de 1968, Velloso defendeu o Palmeiras até 1999, quando sofreu uma contusão e perdeu espaço para Marcos, estrela da Libertadores daquele ano. Ele disputou 458 partidas pelo clube, com 247 vitórias, 120 empates e 91 derrotas.

Títulos pelo Verdão

A passagem marcante de Velloso no Palmeiras teve conquistas importantes: campeão paulista em 1993 e 1996, brasileiro em 1994, da Copa do Brasil em 1998, da Copa Mercosul em 1998 e da Copa Libertadores da América em 1999.