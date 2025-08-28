Grêmio anuncia a volta do meia Arthur Melo, ex-Barcelona, após sete anos

O Grêmio oficializou a volta do meio-campista Arthur nesta quinta-feira. Aos 29 anos, o volante retorna ao time que o revelou sete anos e meio depois, após passagem pelo futebol europeu.

O que aconteceu

Ele foi contratado por empréstimo junto à Juventus, da Itália, com vínculo até junho de 2026 e possibilidade de prorrogação até dezembro do mesmo ano.

Arthur já foi aprovado nos exames médicos e assinou com o Grêmio.

A chegada de Arthur ao Tricolor gaúcho aconteceu em 2010, quando o atleta, nascido em Goiânia, tinha apenas 14 anos. O meio-campista subiu conseguiu as primeiras chances no profissional em 2015, com o técnico Luiz Felipe Scolari.

O começo da carreira profissional de Arthur foi recheado de títulos. Integrou o grupo campeão da Copa do Brasil em 2016 e participou como protagonista da conquista da Libertadores da América de 2017 —sendo escolhido como o melhor jogador da final contra o Lanús. Na sequência, ainda ajudou o clube a levantar as taças da Recopa Sul-Americana e do Campeonato Gaúcho de 2018. Foram 70 jogos com a camisa tricolor.

Na sequência da carreira, Arthur defendeu Barcelona (Espanha), Juventus (Itália), Liverpool (Inglaterra), Fiorentina (Itália) e Girona (Espanha). Não teve o desempenho esperado por muitos na Europa. Agora, volta ao Grêmio com a meta de recuperar os melhores momentos.

Ficha

Nome completo: Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo

Nascimento: 12/08/1996 (29 anos)

Naturalidade: Goiânia/GO

Clubes: Grêmio, Barcelona/ESP, Juventus/ITA, Liverpool/ING, Fiorentina/ITA e Girona/ESP

Títulos: Copa do Brasil (2016), Copa Libertadores (2017), Recopa Sul-Americana (2018), Campeonato Gaúcho (2018), Supercopa da Espanha (2018), Campeonato Espanhol (2018-19), Supercopa da Itália (2020), Copa da Itália (2020-21) e Copa América (2019)