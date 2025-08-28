Gauff chora em quadra, mas se recupera e vai à terceira rodada do US Open

Coco Gauff cometeu oito duplas faltas, perdeu a liderança no primeiro set e foi às lágrimas em uma virada de lado. Por duas vezes, a americana viu sua adversária, a croata Donna Vekic (#49), sacar para fechar a parcial. A europeia, contudo, não aproveitou suas chances, e Gauff se recuperou a tempo de virar o set inicial e triunfar por 7/6(5) e 6/2, conquistando uma vaga na terceira rodada do US Open. Após o match point, a tenista da casa se emocionou e voltou a chorar durante a entrevista pós-jogo.

Atual número 3 do mundo, Coco vem em um momento de instabilidade na temporada. Depois de uma série de partidas cometendo muitas duplas faltas, a americana demitiu o técnico Matt Daly às vésperas do US Open e contratou Gavin MacMillan, especialista em biomecânica que ajudou Aryna Sabalenka alguns anos atrás. Ainda assim, segue com problemas para confirmar seus serviços e foi quebrada quatro vezes nesta quinta-feira.

Com a vitória, Gauff mantém viva a chance de sair de Nova York como a nova número 1 do mundo. Para que isto aconteça, porém, ela precisa conquistar o título do US Open e contar com uma derrota de Sabalenka, atual líder do ranking, antes das quartas de final. A próxima adversária de Coco no torneio será a polonesa Magdalena Frech (#33), que vem de vitória sobre a americana Peyton Stearns (#54) por 6/7(6), 6/3 e 6/2.

Como aconteceu

O primeiro set teve um pouco de tudo. Foram 16 duplas faltas, oito quebras de saque, um atendimento médico no braço direito de Vekic e lágrimas de Gauff. A tenista da casa teve 4/2 de frente, mas desperdiçou a vantagem ao cometer um par de duplas faltas no sétimo game. Enquanto Coco chorava, Vekic abriu 5/4 e teve a chance de sacar para jogo, mas perdeu o serviço. O mesmo aconteceu quando a croata, que reclamava de dores no braço direito, sacou em 6/5. No tie-break, então, Gauff saiu na frente e triunfou por 7/5.

Na segunda parcial, Gauff saiu na frente outra vez, quebrando o saque da rival e abrindo 3/1 após salvar um break point. Depois disso, Vekic não ameaçou mais. A croata seguiu errando mais (cometeu 36 erros não forçados contra 18 de Gauff) e foi quebrada novamente no sétimo game. Depois disso, Coco ainda fez uma dupla falta, mas fechou o jogo sem ter o serviço ameaçado.