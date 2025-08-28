Topo

'CT em casa': Brasileiro emplaca método na Europa e atrai nomes da seleção

André Cunha (de azul, à esquerda) acompanhando tratamento do zagueiro Gabriel Magalhães Imagem: Divulgaçãoo/Volt Sport Science
André Martins
Do UOL, em São Paulo

28/08/2025 05h30

A carreira de André Cunha como performance manager deu uma guinada depois que foi convidado a se mudar para a Inglaterra e trabalhar diretamente com Gabriel Jesus. Ele deixou o Brasil há sete anos, atuou com mais jogadores com passagens pela seleção e desenvolveu um projeto, apostando na saúde e performance, que veio a virar empresa.

Preparação física fora do convencional

Mas, afinal, o que de fato faz um performance manager? André Cunha explicou: "Tem que sair do papel de especialista, seja este de preparador físico ou fisioterapeuta, para se tornar mais generalista e que vai buscar soluções em diferentes áreas". Em outras palavras, é como se fosse um gestor de saúde.