Fluminense toma gol no fim, e Bahia abre vantagem nas quartas de final da Copa do Brasil
O Bahia venceu o Fluminense por 1 a 0, nesta quinta-feira, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).
A partida foi equilibrada na maior parte dos 90 minutos. O Fluminense chegou a balançar a rede na etapa inicial, mas o lance foi anulado por impedimento. No segundo tempo, o Bahia marcou o gol da vitória, com Luciano Juba.
O confronto de volta será no dia 10 de setembro, no Maracanã. O Bahia vai a campo com a vantagem do empate. Já o Fluminense precisa vencer por dois gols de diferença para avançar.
Veja como foi Bahia x Fluminense
O duelo começou movimentado, com as duas equipes voltadas para o ataque. O Bahia tinha mais posse de bola, mas só levou perigo aos 16 minutos. Após falta cobrada na área, Jean Lucas cabeceou na trave.
O Fluminense não se intimidou e quase empatou aos 23 minutos. Canobbio recebeu passe, entrou na área e finalizou para grande defesa de Ronaldo. Os cariocas chegaram a balançar a rede com Serna, mas o lance foi anulado por impedimento do atacante.
Depois do lance, o confronto ficou equilibrado. No entanto, Bahia e Fluminense não conseguiram mais criar boas chances. Assim, o primeiro tempo seguiu sem gols até o intervalo.
No segundo tempo, o Fluminense voltou melhor e quase marcou com um minuto. Everaldo aproveitou cruzamento e cabeceou pela linha de fundo.
O susto fez o Bahia melhorar a marcação. Com isso, o duelo voltou a ficar concentrado entre as intermediárias. Tanto que novo lance de perigo aconteceu somente aos 33 minutos. Tiago aproveitou escanteio e cabeceou para boa defesa de Fábio. O Fluminense respondeu com Nonato, que obrigou Ronaldo a boa intervenção.
Só que quem marcou foi o Bahia, aos 40 minutos. Luciano Juba foi lançado e finalizou para o gol. A bola bateu em Guga e enganou Fábio.
Nos minutos finais, o Fluminense foi para o ataque em busca do empate. Os cariocas tiveram um pênalti marcado em campo por Raphael Claus, mas revertido após ser chamado pelo VAR. Assim, o Bahia conseguiu manter a vantagem para sair de campo com a vitória.
FICHA TÉCNICA
BAHIA 1 X 0 FLUMINENSE
Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
Data: 28 de agosto de 2025 (Quinta-feira)
Horário: 19h30 (de Brasília)
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex Ang Ribeiro (SP)
VAR: Wagner Reway (SC)
Cartões amarelos: Lucho Rodríguez (Bahia); Renê (Fluminense)
GOL
BAHIA: Luciano Juba, aos 40min do segundo tempo
BAHIA: Ronaldo, Santiago Arias, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Rezende), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Cauly (Tiago), Willian José (Lucho Rodríguez) e Kayky (Erick Pulga)
Técnico: Rogério Ceni
FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli (Bernal), Hércules e Nonato (Lucho Acosta); Serna (Soteldo), Canobbio e Everaldo (Cano)
Técnico: Renato Gaúcho