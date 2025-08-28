Fluminense confirma a venda de cria da base para o Shakhtar
Nesta quinta-feira, o Fluminense confirmou a venda de Isaque, cria da base do clube, para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Na negociação, a equipe carioca manteve 10% dos direitos econômicos do atleta de 18 anos, que assinou um vínculo até a metade de 2030 com o clube europeu.
O contrato firmado com os ucranianos também prevê prioridade ao Fluminense em um retorno do garoto ao futebol brasileiro.
Pelo Tricolor das Laranjeiras, Isaque completou 12 partidas no time profissional. O meia realizou sua estreia em 2024 e realizou outros 11 jogos neste ano.
O Shakhtar vem olhando com carinho para as joias brasileiras nas últimas temporadas. Junto a Isaque, a equipe anunciou o atacante Luca Meirelles, ex-Santos, e, em 2024, já havia negociado com o Fluminense a contratação de Kauã Elias, também da base do clube.
Com a adição de Isaque e Luca Meirelles ao elenco, o time ucraniano chegou a 13 brasileiros em seu plantel. Além dos dois, a equipe conta com: Marlon, Pedro Henrique, Vinicius Tobias, Marlon Gomes, Eguinaldo, Kevin, Kauã Elias, Alisson Santana, Lucas Ferreira, Pedrinho e Newerton.