Topo

Esporte

Fluminense confirma a venda de cria da base para o Shakhtar

28/08/2025 14h14

Nesta quinta-feira, o Fluminense confirmou a venda de Isaque, cria da base do clube, para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Na negociação, a equipe carioca manteve 10% dos direitos econômicos do atleta de 18 anos, que assinou um vínculo até a metade de 2030 com o clube europeu.

O contrato firmado com os ucranianos também prevê prioridade ao Fluminense em um retorno do garoto ao futebol brasileiro.

Pelo Tricolor das Laranjeiras, Isaque completou 12 partidas no time profissional. O meia realizou sua estreia em 2024 e realizou outros 11 jogos neste ano.

O Shakhtar vem olhando com carinho para as joias brasileiras nas últimas temporadas. Junto a Isaque, a equipe anunciou o atacante Luca Meirelles, ex-Santos, e, em 2024, já havia negociado com o Fluminense a contratação de Kauã Elias, também da base do clube.

Com a adição de Isaque e Luca Meirelles ao elenco, o time ucraniano chegou a 13 brasileiros em seu plantel. Além dos dois, a equipe conta com: Marlon, Pedro Henrique, Vinicius Tobias, Marlon Gomes, Eguinaldo, Kevin, Kauã Elias, Alisson Santana, Lucas Ferreira, Pedrinho e Newerton.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Bia comemora evolução mental e prevê 'batalha' contra Sakkari: 'Pronta para brigar bastante'

Grêmio oficializa o retorno por empréstimo do volante Arthur até junho de 2026

Onde vai passar Bahia x Fluminense pela Copa do Brasil? Como assistir ao vivo

Fase de Liga da Champions terá Real Madrid contra Liverpool, City e Juventus e Barcelona x PSG

Neymar vai a campo e pode reforçar o Santos contra o Fluminense

Bicampeão, Palmeiras divulga inscritos para o Mundial sub-17; veja lista

PSG enfrentará Bayern e Barcelona na fase inicial da Liga dos Campeões

Flaco López celebra 1ª convocação para a Argentina após treino do Palmeiras: 'Inexplicável'

Atlético vê clima insustentável e deve demitir Cuca após derrota para rival

Fluminense confirma a venda de cria da base para o Shakhtar

Santos alinha contratação de Adonis Frías, do León-MEX