Flamengo e Inter de Minas firmam parceria para captação e formação de atletas

O Flamengo e o Inter de Minas oficializaram uma parceria inédita e estratégica que engloba o futebol de base. A novidade marca o primeiro vínculo do Rubro-Negro com um clube profissional fora do Rio de Janeiro e tem como pilares a captação e formação de atletas, a cooperação técnica e o intercâmbio de conhecimento entre comissões.

O acordo também garante exclusividade ao Inter de Minas no estado, ou seja, a equipe da cidade de Itaúna será a única a ter esse tipo de contrato com o time carioca em solo mineiro.

"Essa parceria é um divisor de águas para a nossa história. O Flamengo nos procurou pela consistência do trabalho que temos feito nos últimos anos. Somos um clube com DNA 100% formador e agora teremos a oportunidade de somar forças com uma das maiores instituições esportivas do mundo. Mais do que um contrato, é um projeto de desenvolvimento. O Inter de Minas ganha visibilidade e respaldo, enquanto o Flamengo fortalece sua rede de formação em um estado tão relevante para o futebol quanto Minas Gerais. Nosso objetivo é claro: formar atletas, criar oportunidades e projetar o clube no cenário nacional e internacional. Estar lado a lado com o Flamengo potencializa tudo isso e abre novas portas para o futuro", afirmou Thiago Gosling, Diretor Presidente do Inter de Minas.

Pelo modelo estabelecido, representantes do Flamengo manterão contatos de forma contínua com o Inter de Minas e visitarão periodicamente o clube para acompanhar treinamentos, analisar e avaliar atletas. Além disso, haverá trocas técnicas e intercâmbio de metodologias.

Dirigentes do Inter de Minas ao lado de Alfredo Almeida, diretor da base do Flamengo.

O primeiro ato da união entre as agremiações já aconteceu nesta semana, quando Alfredo Almeida, diretor da base do Flamengo, e Ricardo Perlingeiro, gerente do departamento de scout/mercado, estiveram na sede do time, em Itaúna, onde se reuniram com dirigentes e comissões técnicas para detalhar o início do trabalho.

"Esta parceria é importante para ampliar nosso recrutamento e nossa formação, dois dos pilares principais das categorias de base do Flamengo. O futebol mineiro é um polo central, com inúmeros jogadores revelados que conquistaram sucesso no Brasil e no exterior, e teremos oportunidade de observar mais de perto este celeiro de talentos, ao lado do Inter de Minas", pontuou Alfredo Almeida.

Com um projeto consolidado, implementado há quatro anos pela nova gestão, o Inter de Minas possui o Certificado de Clube Formador da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Em termos esportivos, disputa a primeira divisão do Campeonato Mineiro nas categorias sub-14, sub-15, sub-17 e sub-20, com dois títulos de campeão do interior sub-20 e duas participações na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Além disso, está presente na divisão de acesso do campeonato profissional com seus atletas de base, garantindo a eles uma minutagem estratégica e que contribui diretamente para o encerramento do ciclo de formação.

A instituição adota ainda uma gestão moderna e profissional, pautada em sustentabilidade financeira, transparência, planejamento a longo prazo e compliance. Todos os atletas são acompanhados em sua vivência extracampo, com exigência de matrícula e frequência escolar, além de suporte educativo, social e de saúde.

Nos últimos anos, o Inter de Minas formou alguns atletas que se transferiram para equipes do Brasil e do exterior, a exemplo dos jovens atletas Kevyn Vinicius (goleiro do Nacional da Madeira, Portugal) e Marlon Santos (atacante do Juventude).