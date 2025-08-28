Flaco López, do Palmeiras, é convocado pela Argentina para as Eliminatórias

O atacante Flaco López, do Palmeiras, foi convocado pela seleção argentina para as duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas, em setembro.

O que aconteceu

Flaco foi chamado pelo técnico Lionel Scaloni pela primeira vez na carreira. O atacante de 24 anos estava no radar e já havia sido incluído na lista de pré-convocados.

Ele é o único representante do futebol brasileiro na lista dos 29 convocados. A Argentina chamou nomes a mais, só que pode relacionar apenas 23 atletas por partida.

Flaco López comemora gol marcado pelo Palmeiras contra o Sport no Brasileirão Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

O argentino é o artilheiro do Palmeiras no ano, com 17 gols. O atacante tem 43 partidas pelo clube paulista no ano e também três assistências.

A Albiceleste lidera as Eliminatórias, já está classificada para a Copa de 2026 e enfrentará Venezuela e Equador na próxima Data Fifa. A partidas acontecem no dia 4 e no dia 9, respectivamente.