Flaco López, atacante do Palmeiras, é convocado pela Argentina para as Eliminatórias

O atacante Flaco López, do Palmeiras, foi convocado pela Argentina para as últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas. O técnico Lionel Scaloni convocou 29 nomes para a seleção nesta quinta-feira.

#SelecciónMayor ?? Lista definitiva de convocados para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas ? pic.twitter.com/CMMDzT19C6 ? ?? Selección Argentina ??? (@Argentina) August 28, 2025

Esta é a primeira convocação da carreira de Flaco López para a Argentina. Desde 2022 no Palmeiras, o atacante ganhou espaço no time titular de Abel Ferreira nos últimos jogos. O jogador atravessa grande fase após a Copa do Mundo de Clubes, com seis gols em 11 jogos.

Flaco é o artilheiro do Verdão na temporada, com 17 gols marcados em 43 jogos. Ao todo, o camisa 42 possui 49 tentos e dez assistências em 158 partidas.

Líder das Eliminatórias, a Argentina encerra sua participação na competição contra Venezuela e Equador. Os argentinos recebem os venezuelanos na próxima quinta-feira (4), às 20h30 (de Brasília), no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. Depois, visitam a seleção equatoriana no dia 9, em Guaiquil, às 20h.

A convocação de Flaco não afeta os planos do Palmeiras, que não entra em campo durante a Data Fifa. O Alviverde joga neste domingo, contra o Corinthians, e depois volta a entrar em ação apenas no dia 13 de setembro.