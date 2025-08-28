Topo

Flaco López, atacante do Palmeiras, é convocado pela Argentina para as Eliminatórias

28/08/2025 11h44

O atacante Flaco López, do Palmeiras, foi convocado pela Argentina para as últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas. O técnico Lionel Scaloni convocou 29 nomes para a seleção nesta quinta-feira.


Esta é a primeira convocação da carreira de Flaco López para a Argentina. Desde 2022 no Palmeiras, o atacante ganhou espaço no time titular de Abel Ferreira nos últimos jogos. O jogador atravessa grande fase após a Copa do Mundo de Clubes, com seis gols em 11 jogos.

Flaco é o artilheiro do Verdão na temporada, com 17 gols marcados em 43 jogos. Ao todo, o camisa 42 possui 49 tentos e dez assistências em 158 partidas.

Líder das Eliminatórias, a Argentina encerra sua participação na competição contra Venezuela e Equador. Os argentinos recebem os venezuelanos na próxima quinta-feira (4), às 20h30 (de Brasília), no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. Depois, visitam a seleção equatoriana no dia 9, em Guaiquil, às 20h.

A convocação de Flaco não afeta os planos do Palmeiras, que não entra em campo durante a Data Fifa. O Alviverde joga neste domingo, contra o Corinthians, e depois volta a entrar em ação apenas no dia 13 de setembro.

