Final da Liga dos Campeões começará três horas mais cedo a partir de 2026, diz Uefa

(Reuters) - A final da Liga dos Campeões começará três horas mais cedo, às 13h de Brasília, a partir de 2026, informou a Uefa, órgão dirigente do futebol europeu, nesta quinta-feira, em uma tentativa de proporcionar aos torcedores uma experiência melhor.

A final de 2025 em Munique, onde o Paris St Germain venceu a Inter de Milão por 5 x 0, teve início às 21h locais (16h de Brasília), o que fez com que os torcedores saíssem do estádio perto da meia-noite, depois que as comemorações se encerraram.

A Uefa disse que o início mais cedo melhorará o acesso ao transporte público após o jogo, enquanto as cidades-sede se beneficiarão economicamente enquanto os torcedores continuarem suas comemorações fora do estádio.

"O novo horário do pontapé inicial tornará o jogo ainda mais acessível, inclusivo e impactante para todos os envolvidos", disse o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, em um comunicado.

"Enquanto o pontapé inicial às 21h é adequado para jogos no meio da semana, um pontapé inicial mais cedo em um sábado para a final significa um término mais cedo -- independentemente da prorrogação ou dos pênaltis."

"Isso oferece aos torcedores a oportunidade de aproveitar o resto da noite com amigos e familiares, refletindo sobre o jogo da temporada", completou.

A Football Supporters Europe celebrou a mudança. "Um início mais cedo torna as viagens de um dia mais viáveis, reduz o estresse da viagem e permite que os torcedores aproveitem a ocasião sem se preocupar com a logística da noite", disse seu diretor executivo Ronan Evain.

A final de 2026 será realizada na Puskas Arena, em Budapeste.

(Reportagem de Rohith Nair em Bengaluru)