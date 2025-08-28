Ex-namorado de Demi Lovato é provocado por rival antes de luta de boxe

A coletiva de imprensa do Misfits Boxing 22, realizada nesta quinta-feira (28), contou com um momento de tensão inesperado. Dillon Danis protagonizou um desentendimento com Luke Rockhold, ex-campeão do UFC e estreante na organização, mesmo sem serem adversários no evento.

Danis, que enfrentará Warren Spencer no card, aproveitou a ocasião para provocar o ex-lutador do Ultimate. Durante a troca de farpas, o norte-americano, conhecido por suas declarações polêmicas, disparou uma frase que causou certo espanto no ambiente.

"Você transformou a Demi Lovato em gay. Por que Demi Lovato virou gay depois que você f*** ela?" disse, em tom provocativo.

O comentário faz referência ao breve relacionamento entre Rockhold e a cantora pop, assumido publicamente em 2016, quando ambos apareceram juntos no UFC 205, em Nova York. O romance, no entanto, foi curto e chegou ao fim pouco tempo depois, apesar de terem marcado a relação com uma tatuagem combinando.

Luta principal

O Misfits Boxing 22 acontece neste sábado, dia 30 de agosto, em Manchester, Inglaterra. A luta principal do evento será entre Luke Rockhold e Darren Till, outro nome conhecido dos fãs de MMA e também ex-integrante do plantel do UFC. O confronto marca a estreia dos dois atletas na liga de boxe voltada a lutas entre celebridades e personalidades do esporte.

