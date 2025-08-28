Ex-Liverpool, Roberto Firmino marca pela primeira vez pelo Al Sadd

Nesta quinta-feira, o brasileiro Roberto Firmino, campeão da Liga dos Campeões pelo Liverpool, marcou seu primeiro gol com a camisa do Al Sadd na vitória por 2 a 0 sobre o Al Gharafa, pela terceira rodada do Campeonato do Catar, no Estádio Jassim Bin Hamad.

"Estou muito feliz com esse meu início de trabalho aqui no Al Sadd. Eu e minha família já estamos totalmente adaptados ao Catar, um país fantástico, o que facilita para que tudo dê certo. Graças a Deus, fizemos um bom jogo, contra uma equipe qualificada, e conseguimos um grande resultado na nossa casa. E saiu o primeiro gol, que dedico à minha esposa (Larissa) e às minhas quatro filhas", disse.

O jogo contra o Al Gharafa foi o terceiro do atacante brasileiro pelo clube do Catar. Ele estreou na última semana ao entrar no segundo tempo da derrota por 3 a 2 para o Qatar SC. Na partida seguinte, já entre os 11 iniciais, deu uma assistência na vitória por 2 a 0 sobre o Al-Ahli Doha.

No duelo desta quinta, o Al Sadd saiu na frente logo aos quatro minutos de jogo, com um gol do lateral argelino Youcef Atal. Já aos seis minutos da etapa final, Akram Afif retribuiu a gentileza do último jogo e deu o passe para o primeiro gol de Firmino pelo clube.

A próxima partida do Al Sadd, nesta segunda-feira, será novamente contra o Al Gharafa, mas desta vez pela QSL Cup. A bola rola às 14h30 (de Brasília), no Stadium 974.