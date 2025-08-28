Erick Belé garante foco no sub-20, mas mira chance no profissional do Palmeiras: "Tenho muito para mostrar"

Erick Belé é um dos destaques do sub-20 do Palmeiras e, na última terça-feira, conquistou o título do Brasileiro da categoria vestindo a camisa 10 na equipe do técnico Lucas Andrade. Tido como promessa da base, Belé tem grande expectativa para poder estrear no profissional e já chamou a atenção de Abel Ferreira.

O meia mira a ascensão ao time principal, mas garantiu foco no sub-20. Depois de faturar o título nacional, a equipe ainda segue vivo na disputa do Campeonato Paulista. O camisa 10 do sub-20 do Verdão garantiu foco na base.

"Tenho que focar na base ainda, fazer o que tem que fazer aqui na base para se Deus quiser eu subir para o profissional. Tenho muito para mostrar para o professor Lucas e para o professor Abel. Se eu fizer bem aqui na base, tenho certeza que vou subir", relatou após o duelo.

Canhoto, Erick Belé destaca-se por sua versatilidade, podendo atuar mais centralizado ou pelos lados do campo. Ele terminou o Brasileiro sub-20 como artilheiro, ao lado de Riquelme Fillipi, com nove gols. Em julho, ele renovou o vínculo com o Verdão até dezembro de 2028.

"Me sinto confortável jogando pelos lados do campo ou pelo meio. O sentimento é único de ganhar um título aqui no Allianz Parque, com a torcida presente", celebrou.

Abel tem olhos atentos para joia da base

Erick Belé é um dos jogadores que compõe o grupo de apoio, formado por atletas da base que completam os treinos da equipe principal quando necessário. O jogador já chamou atenção de Abel Ferreira e foi relacionado, pela primeira vez, no jogo de ida das oitavas da Libertadores, contra o Universitario-PER, mas não saiu do banco de reservas.