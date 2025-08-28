Topo

Esporte

Erick Belé garante foco no sub-20, mas mira chance no profissional do Palmeiras: "Tenho muito para mostrar"

28/08/2025 05h00

Erick Belé é um dos destaques do sub-20 do Palmeiras e, na última terça-feira, conquistou o título do Brasileiro da categoria vestindo a camisa 10 na equipe do técnico Lucas Andrade. Tido como promessa da base, Belé tem grande expectativa para poder estrear no profissional e já chamou a atenção de Abel Ferreira.

O meia mira a ascensão ao time principal, mas garantiu foco no sub-20. Depois de faturar o título nacional, a equipe ainda segue vivo na disputa do Campeonato Paulista. O camisa 10 do sub-20 do Verdão garantiu foco na base.

"Tenho que focar na base ainda, fazer o que tem que fazer aqui na base para se Deus quiser eu subir para o profissional. Tenho muito para mostrar para o professor Lucas e para o professor Abel. Se eu fizer bem aqui na base, tenho certeza que vou subir", relatou após o duelo.

Canhoto, Erick Belé destaca-se por sua versatilidade, podendo atuar mais centralizado ou pelos lados do campo. Ele terminou o Brasileiro sub-20 como artilheiro, ao lado de Riquelme Fillipi, com nove gols. Em julho, ele renovou o vínculo com o Verdão até dezembro de 2028.

"Me sinto confortável jogando pelos lados do campo ou pelo meio. O sentimento é único de ganhar um título aqui no Allianz Parque, com a torcida presente", celebrou.

Abel tem olhos atentos para joia da base

Erick Belé é um dos jogadores que compõe o grupo de apoio, formado por atletas da base que completam os treinos da equipe principal quando necessário. O jogador já chamou atenção de Abel Ferreira e foi relacionado, pela primeira vez, no jogo de ida das oitavas da Libertadores, contra o Universitario-PER, mas não saiu do banco de reservas.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Jejum de 14 anos: Americano busca 1º mundial de surfe dos EUA desde Slater

Da fronteira com a China ao Círculo Polar Ártico: a geografia da Champions

Reforço reedita parceria com Vitor Roque e acirra disputa no Palmeiras

Seleção: Ancelotti não viu Neymar na Bahia, mas se encantou com Jean Lucas

'CT em casa': Brasileiro emplaca método na Europa e atrai nomes da seleção

Diniz vê bronca em Rayan como ato de amor em evolução do atacante no Vasco

Fonseca fecha ano em Grand Slams com marca que só um dos rivais obteve

Corinthians resolve ataque, mas tem novo drama em meio a transfer ban

'Não é uma coisa que eu busco', diz Hulk sobre seleção brasileira

A reunião que tirou Lucas de pelo menos mais dois jogos do São Paulo

Campeões sub-20 têm saídas e pouco espaço no Fla com ex-mentor Filipe Luís