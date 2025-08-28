Em alta no Palmeiras, Flaco se surpreende com 1ª convocação para a Argentina e celebra: "Meu maior sonho"

Flaco López vive, talvez, seu melhor momento com a camisa do Palmeiras, e viu a grande fase ser reconhecida. O atacante foi convocado para defender a Argentina pela primeira vez. A lista final, com o nome do camisa 42, foi divulgada ainda na manhã desta segunda-feira.

Flaco atravessa grande fase após a Copa do Mundo de Clubes, com seis gols em 11 jogos, e ainda é o artilheiro do Verdão na temporada, com 17 bolas na rede em 43 partidas. Ainda assim, o jogador se surpreendeu com a convocação, muito pela qualidade dos demais atacantes da seleção argentina.

"Nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria isso, mas a vida é assim, vai te surpreendendo e tenho que estar preparado para todos os desafios que acontecem. Feliz, feliz. É um momento espetacular da seleção argentina, até por isso eu não esperava ter oportunidade, mas hoje chegou. Vou defender as cores do meu país e acho que é o maior sonho que tenho no futebol. Muito feliz por concretizar isso. Chegar domingo, fazer um grande jogo e ir embora com a seleção", celebrou Flaco.

O camisa 42 do Palmeiras recebeu a notícia da convocação após o fim das atividades desta quinta-feira na Academia de Futebol. Ele foi muito festejado pelos companheiros de elenco e por funcionários do clube, que o parabenizaram pela primeira convocação.

Toda a emoção e o carinho do meu elenco com o Flaquito em sua primeira convocação! AVANTI, MEU ??????? ??? Em breve, você confere todos os detalhes na TV Palmeiras Sportingbet. pic.twitter.com/E3qdSswIr7 ? SE Palmeiras (@Palmeiras) August 28, 2025

"[Momento] Muito especial. Hoje, no treino, eu estava pensando um pouco nisso, mas depois já começou a rolar o treinamento e tinha esquecido totalmente. Quando eu sentei ali, chegou o Gustavo [Gómez] e falou, e chegou toda a alegria de novo [risos]. Um momento inexplicável", afirmou o argentino.

Antes de viajar rumo à Argentina, porém, Flaco López ainda tem um compromisso importantíssimo pelo Palmeiras. Neste domingo, o Verdão visita o Corinthians, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No clássico deste fim de semana, o Palmeiras encara o rival em busca de uma vitória para se manter na cola do Flamengo, atual líder do da Série A. Com 42 pontos, o Verdão é o segundo colocado do torneio, com quatro pontos de diferença para o Rubro-Negro.

"Mais um jogo decisivo para nós em busca do nosso sonho. Temos muita vontade de que chegue o jogo e possamos demonstrar o que é o Palmeiras", concluiu Flaco.