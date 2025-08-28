Topo

Dorival se preocupa com provável ausência de Matheuzinho contra o Palmeiras: 'Faz muita falta'

28/08/2025 01h05

A provável ausência do lateral-direito Matheuzinho, com lesão muscular sofrida na vitória sobre o Athletico-PR, nesta quarta-feira, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, deixou o técnico Dorival Júnior muito preocupado para o clássico de domingo, na Neo Química Arena, diante do Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro.

O treinador não possui no elenco um substituto para a lateral-direita. "Preocupa bastante. Estamos perdendo um atleta por semana. Vai nos fazer muita falta se for confirmado o que imaginamos", disse Dorival, em entrevista coletiva em Curitiba.

"Mas temos de buscar soluções, como estamos fazendo a cada rodada. O elenco é muito enxuto e está descaracterizado por causa dos seis, sete jogadores fora de combate. Se tivéssemos todos os jogadores estaríamos em outra situação no Brasileirão."

Dorival espera contar com o holandês Memphis Depay desde o início do clássico no domingo, assim como com o argentino Rodrigo Garro, que deixou o campo nesta quarta-feira com dores no joelho. O atacante Yuri Alberto, que se recupera de cirurgia, segue de fora, com previsão de retorno para dia 10 de setembro, no jogo de volta contra o Athletivo-PR, em São Paulo.

