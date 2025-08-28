Dorival faz alerta após vitória do Corinthians e lamenta possível lesão de Matheuzinho

Dorival Júnior valorizou a vitória de 1 a 0 do Corinthians sobre o Athletico-PR, nesta quarta-feira, na Ligga Arena, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O treinador elogiou a atuação da equipe, mas fez um alerta visando a partida de volta do confronto.

O técnico aprovou o esquema com três zagueiros adotado pelo time ainda no fim do primeiro tempo. Ele enxerga o resultado como importante, mas avisa que a competição é "traiçoeira".

"Muitos falam que com três zagueiros o time fica defensivo. Pelo contrário. Nós ganhamos ofensividade, adiantamos nossa marcação e encontramos nosso gol. Foi fundamental, importante. Tivemos uma queda depois, principalmente no aspecto físico, muito por conta da última partida que fizemos. Já imaginávamos que iríamos ter problemas. O Athletico veio para cima e tivemos a competência de neutralizar a maioria das situações, com exceção de um cabeceio defendido pelo Hugo, que nos deu a possibilidade de um resultado importante", avaliou o comandante.

"É só o primeiro jogo. Sei como esse tipo de competição é traiçoeira. Nós precisamos estar atentos a qualquer tipo de situação", acrescentou.

Em contrapartida, o técnico mostrou-se preocupado com a possível lesão de Matheuzinho. O jogador deixou o campo no segundo tempo com dores na posterior da coxa direita e, diante da ausência de opções para o setor, deu lugar ao improvisado Félix Torres. Dorival lamentou a situação.

"Preocupa bastante. Estamos perdendo praticamente um atleta a cada semana. Isso tem dificultado, até porque encontramos uma forma de jogar, a equipe está crescendo. Vai nos fazer muita falta caso se confirme [a lesão]. Mas, temos que buscar soluções como temos feito a cada rodada. É uma pena, porque essa equipe poderia estar em outras condições no Brasileirão se tivéssemos todos os jogadores à disposição", lastimou.

Com um transfer ban, o Corinthians não pode sequer ir ao mercado para reforçar a posição. Dorival voltou a citar a necessidade de contratações, mas disse que seguirá trabalhando com o que tem em mãos em busca de soluções.

"Temos necessidades, estamos aguardando a solução do problema [transfer ban]. É complexo, não é simples. Precisamos, todos estão vendo que precisamos de elementos para algumas funções. Tenho que aguardar e continuar trabalhando com o que eu tenho, valorizando cada um deles", finalizou.

Com a vitória de 1 a 0, o Corinthians só precisa de um empate na volta para avançar à próxima fase. Uma derrota por um gol de diferença leva o embate para os pênaltis, enquanto um revés por dois ou mais gols elimina os paulistas. O vencedor do confronto enfrenta Cruzeiro ou Atlético-MG nas semifinais.

O segundo encontro entre os times está marcado para o dia 10 de setembro, também às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Antes disso, o Corinthians tem nada mais nada menos do que um Derby pela frente. A equipe de Dorival Júnior recebe o Palmeiras neste domingo, em Itaquera, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico terá início às 18h30.