Dorival elogia Gui Negão, mas pede calma com jovem do Corinthians: "Apenas um bom início"

O jovem atacante Gui Negão, mais uma vez, decidiu a favor do Corinthians. O jogador de 18 anos anotou o gol da vitória do Timão sobre o Athletico-PR, nesta quarta-feira, pelas quartas de final da Copa do Brasil, e ganhou elogios de Dorival Júnior. O técnico, porém, pede paciência com o garoto.

Em coletiva de imprensa após a partida na Ligga Arena, o treinador ressaltou o comprometimento e entrega de Gui nos treinamentos. No entanto, ele alerta que o centroavante está tendo "apenas um bom início" e adota cautela com sua rápida ascenção.

"Ele está sendo coroado pelo belo trabalho, pela entrega, o comprometimento. Peço que a gente tenha calma, paciência. Vamos esperar que o desenvolvimento dele aconteça de forma natural, sem forçarmos nada. É um menino que promete, mas temos que ter cuidado. É apenas um garoto promissor que está começando a encontrar espaço. Espero que seja muito feliz na carreira, mas tenha a compreensão que é apenas um bom início", disse Dorival.

O experiente treinador, acostumado a trabalhar com jovens, se preocupa com as possíveis consequências provocadas por uma eventual queda de rendimento do garoto. Ele precisou acelerar o processo de integração destes meninos ao elenco profissional em virtude das lesões e da ausência de reforços.

"É um jogador de 18 anos. O Corinthians não teve uma campanha que tenha chamado atenção com esses meninos. Todos eles estavam e continuam sendo preparados. Não terminamos a formação, é um garoto apenas. Tivemos que acelerar, estamos com alguns deles há dois meses. Estou tendo todo o cuidado possível, embora eu goste de trabalhar com a base. Temos que ter cuidado para não tropeçar no meio do caminho", alertou.

"Ele tem qualidade, precisa melhorar em outros aspectos. Está interessado, se entregando. É um bom início, muito em razão do esforço dele, mas isso nem sempre é mantido. Temos que dar condições de sustentar isso, vai depender da postura dele daqui para frente. Por isso temos que ter esse cuidado", concluiu.

Gui Negão superou a concorrência do espanhol Héctor Hernández e ganhou espaço diante do desfalque de Yuri Alberto, entregue ao departamento médico. Ele tem sido titular no comando de ataque da equipe e já soma três bolas na rede em oito jogos pelo Timão.

O Filho do Terrão, aliás, está perto de renovar seu contrato com o clube alvinegro por mais cinco anos.

A dupla está fechada! 2???5??6?? Grande partida na noite de Copa do Brasil.#VaiCorinthians pic.twitter.com/aHTLrSuVbg ? Corinthians (@Corinthians) August 28, 2025

Com a vitória em Curitiba, o Corinthians só precisa de um empate na volta para avançar à próxima fase da Copa do Brasil. Uma derrota por um gol de diferença leva o embate para os pênaltis, enquanto um revés por dois ou mais gols elimina os paulistas. O vencedor do confronto enfrenta Cruzeiro ou Atlético-MG nas semifinais.

O segundo encontro com o Athletico-PR está marcado para o dia 10 de setembro, também às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Antes disso, o Corinthians tem nada mais nada menos do que um Derby pela frente. A equipe de Dorival Júnior recebe o Palmeiras neste domingo, em Itaquera, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico terá início às 18h30.