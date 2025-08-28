Amor paterno? 'Diniz expôs Rayan e cometeu assédio moral', diz Casagrande

O que Fernando Diniz fez com o jovem atacante Rayan no Vasco não tem nada a ver com amor: é assédio moral, afirmou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte.

Casão criticou a justificativa de Diniz para o episódio e citou o histórico do treinador com situações de exposição e desrespeito aos atletas, a exemplo de Luciano e Tchê Tchê.

Pessoas arrogantes, para pedir desculpa, nunca veem o mal que faz. A pessoa, quando ela tem prepotência, nunca vê mal no que faz. Com o Tchê Tchê também foi um ato de amor, um ato paterno? Foi com o Luciano, quando ele ofendeu o Luciano num jogo com o São Paulo, que ele já era treinador de outro time?

Com o garoto Rayan, São Januário lotado, a imprensa toda lá, os companheiros dele olhando, o adversário olhando, a torcida adversária olhando. Olha que gesto de amor, que gesto de carinho. Eu substituo essas palavras favoráveis ao Diniz por exposição, falta de respeito, falta de limite, desequilíbrio emocional, desequilíbrio psicológico, assédio moral. Pro Diniz, só vai ser assédio moral quando outra pessoa fizer.

Casagrande

Segundo apuração do UOL, Diniz não conversou particularmente com Rayan após o episódio. Na visão do colunista, o técnico deveria se desculpar com o jogador, inlusive publicamente.

"Isso daí que ele fez com o Ryan foi uma falta de respeito, foi assédio moral. E o Ryan merecia uma desculpa pública, porque essa agressividade dele foi pública. Como o Tchê Tchê também merecia, como outros jogadores também mereciam", disse Casão.