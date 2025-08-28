Diniz elogia desempenho do time, mas reclama de pênalti não marcado para o Vasco contra o Botafogo

Atuando em São Januário, o Vasco empatou em 1 a 1 com o Botafogo nesta quarta-feira, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Apesar do tropeço em casa, o técnico Fernando Diniz elogiou o desempenho da equipe no clássico carioca.

"Acho que o Lucas Freitas e o Hugo Moura levaram vantagem praticamente todo o jogo. Teve uma cabeçada no começo, é uma estratégia deles que a gente não esperava. O gol teve muito mérito do Botafogo. A gente não sofreu com a dupla de centroavantes. Eu acho que a gente soube marcar bem, a gente soube retornar rápido para apanhar as segundas bolas e foi muito competitivo o time. Eu acredito também no sistema defensivo, a marcação, o sistema defensivo inteiro, o time todo talvez tenha sido a melhor partida do Vasco", disse Diniz.

Pênalti não marcado

Diniz também aproveitou a coletiva para reclamar de um pênalti não marcado para o Vasco, após um toque de mão de Marlon Freitas.

"Eu vi a imagem e achei um pênalti fácil de ser marcado. Tão fácil quanto o do Piton. Muito parecido. Mão aberta, braço levantado. Não entendo... os critérios são muito diferentes no futebol brasileiro. Isso irrita. Assim como a cera. O único cara que foi expulso na história... É como diz um comentarista: não é médico, mas não é trouxa. Todo mundo é trouxa agora. O único que não é trouxa é o Flávio, que expulsou o Léo Jardim contra o Inter. A falta de critério irrita muito. Se não foi pênalti, não pode ser o do Piton", concluiu Diniz.

O jogo de volta entre Vasco e Botafogo será no dia 11 de setembro, quinta-feira, no Estádio Nilton Santos, às 21h30 (De Brasília).