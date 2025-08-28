Diniz critica arbitragem no Vasco x Bota: 'Pênalti fácil de ser marcado'

O técnico do Vasco, Fernando Diniz, criticou a arbitragem no clássico com o Botafogo, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Ele reclama de um pênalti não marcado, após a bola tocar no braço de Marlon Freitas depois de chute de Rayan.

"Vi a imagem e achei um pênalti fácil de ser marcado. Tão fácil quanto o do Piton. Muito parecido. Mão aberta, braço levantado. Não entendo... os critérios são muito diferentes no futebol brasileiro. Isso irrita. Assim como a cera. O único cara que foi expulso na história... (foi Léo Jardim, goleiro do Vasco) É como diz o comentarista da Globo: não é médico, mas não é trouxa. Todo mundo é trouxa agora. O único que não é trouxa é o Flávio, que expulsou o Léo Jardim contra o Inter. A falta de critério irrita muito. Se não foi pênalti hoje, não pode ser o do Piton", disse o treinador vascaíno.

O lance poderia ter gerado o 2 a 1 para o Vasco no segundo tempo, depois que o time saiu perdendo relativamente cedo para o Botafogo.

O treinador ainda avaliou o desempenho do time, diante da estratégia do rival de começar o jogo com dois centroavantes e sair na frente com jogada de bola alta.

"Eu acho que o Lucas Freitas e o Hugo Moura levaram vantagem praticamente todo o jogo. Teve uma cabeçada no começo, é uma estratégia que a gente não esperava. O gol teve muito mérito do Botafogo. O cara fez um gol de cabeça da entrada na área. Rara felicidade do cruzamento e do cabeceiro. Se eu fosse fazer uma coisa totalmente diferente do Corinthians, o gol do Corinthians, a gente teve quatro falhas coletivas e individuais para o gol sair. Hoje foi muito mérito. Se eu fosse fazer um ajuste, hoje eu falei que o Rayan e o Alex Telles teriam que descer ali para evitar o cruzamento, ficou longe para o Paulo Henrique chegar para tirar o cruzamento. Mas é o detalhe do detalhe. Então, teve muito mérito do Botafogo e a gente não sofreu com a dupla de centroavantes", completou.

O que mais Diniz falou

Barros e Jair no meio

"Gostei dos dois. O Jair, com muita Justiça, foi o melhor em campo. É um prêmio pelo pessoa que é. Todo mundo sabe que quando cheguei aqui, ele era muito questionado. Tinha a possibilidade de sair. Sempre gostei dele, tentei levar ele para o São Paulo e para o Fluminense. É um trabalhador exemplar. Merecia um momento de ser enaltecido pela torcida e fazer um gol, que foi muito importante. O menino foi muito bem, tem futuro brilhante pela frente. O Barros, em 2021, na minha primeira vez aqui, era do sub-17, da turma do Andrey Santos e Marlon Gomes. Ele estava em uma lista que subiria se eu continuasse. Quando teve a chance dele voltar, foi uma alegria. Estava bem no América-MG. Ele está bem nos treinos e hoje jogou muito bem".

Matheus França

"É um jogador que gosto muito. Enfrentei ele em 2023 algumas vezes, quando era titular com o Vitor Pereira. É muito dinâmico, pode jogar em várias funções do ataque, até de 8. É polivalente. Tem recursos para jogar de ponta, de 10, de 8 e de falso 9. Isso contribuiu para que eu pedisse para trazê-lo".

Quando os reforços vão estrear?

"Em relação ao Robert Renan e ao Matheus França, a gente tem que ter um pouco de calma, porque assim, faz muito tempo que eles não jogam. O último jogo do Robert foi em maio e ele estava na Arábia Saudita. E o Matheus França teve um período de férias, ele teve uma lesão e estava voltando a trabalhar com o time agora, faz uma semana, uns 10 dias. Agora que a Data Fifa vai ajudar, mas a gente precisa ter um pouco de calma para saber quando a gente vai poder usar os dois na plenitude".

Contratação de Cuesta

"O Cuesta é um jogador que a gente tinha indicado, que estava esperando, foi muito bem avaliado por todo o departamento, é uma contratação bastante criteriosa, jogador de seleção colombiana, que estava jogando um time importante da Europa, o Galatasaray, e a gente tem muito otimismo com a vinda dele".