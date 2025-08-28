Decisivo e polêmico, Memphis Depay completa 50 jogos pelo Corinthians

Principal contratação realizada pelo Corinthians nos últimos anos, o holandês Memphis Depay atingiu uma marca especial com o manto alvinegro. Nesta quarta-feira, ao entrar em campo contra o Athletico-PR, o atacante completou 50 jogos pelo Timão, em meio a momentos decisivos e polêmicos.

Com 50 jogos pelo Corinthians, Memphis já marcou 15 gols e deu 14 assistências, além de ter conquistado o título do Campeonato Paulista de 2025.

A Gazeta Esportiva decidiu relembrar os principais episódios de Memphis no Corinthians até aqui. Veja abaixo:

Memphis voltou ao time depois de se recuperar de lesão! ?? ? Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/Ymg5d6AUuQ ? Corinthians (@Corinthians) August 28, 2025

Contratação midiática

O Corinthians anunciou a contratação de Memphis Depay no dia 9 de setembro de 2024. A expectativa era enorme pela chegada do atacante holandês, que estava sem clube desde a disputa da Eurocopa.

O acordo entre o Corinthians e Memphis foi selado depois da apresentação de um projeto esportivo e de marketing e do aumento da primeira proposta feita ao jogador.

Além disso, boa parte do investimento feito por Memphis é realizado pela patrocinadora máster do clube, a Esportes da Sorte, em situação prevista em contrato. A casa de apostas banca mais da metade do "pacote" Memphis, que conta salário, luvas e bonificações.

(Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)