Davide destaca ambiente "hostil" em São Januário e justifica esquema com dois centroavantes

O Botafogo visitou o Vasco na última quarta-feira, no estádio São Januário, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, e saiu de campo com o empate. Técnico do Glorioso, Davide Ancelotti destacou o ambiente na casa do rival e analisou o resultado.

O comandante viu equilíbrio durante os 90 minutos e acredita que o duelo seguirá nivelado até o último minuto.

"Precisamos jogar melhor. Hoje não foi possível jogar um jogo bonito, mas aqui é um território hostil. Foi um jogo em que pudemos sentir que foi muito importante para os dois times, com muitas faltas. É um resultado que mantém todo o equilíbrio. Será muito equilibrado até o último minuto da eliminatória, e os detalhes vão decidir. Mas jogamos na nossa casa, com a nossa torcida e um resultado que ainda é 50/50", comentou Davide, em coletiva após a partida.

Fim de jogo: Vasco 1 x 1 Botafogo. Arthur Cabral, no primeiro tempo, marcou para o Glorioso. #VamosBOTAFOGO ? Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/ogF2twfJXq ? Botafogo F.R. (@Botafogo) August 28, 2025

O treinador optou por escalar os centroavantes Arthur Cabral, autor do gol, e Chris Ramos como titulares. Os jogadores formaram dupla no segundo tempo da vitória sobre o Juventude, por 3 a 1, no último domingo. Davide explicou a alternativa tática adotada para o clássico.

"Gostei dos últimos 30 minutos contra o Juventude. Eles combinaram bem os movimentos. E hoje foi mais uma questão tática, porque com a pressão deles, nesse campo, era importante ter uma saída de bola mais direta e dois centroavantes ajudando nos primeiros minutos, para não ter perda de bola. É uma opção que temos agora com Chris (Ramos). Vamos ver jogo a jogo como preparamos, mas gostei", disse.

O Botafogo vira a chave e passa a focar no duelo contra o Red Bull Bragantino, neste sábado, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no Nilton Santos a partir das 18h30 (de Brasília).