Cuca avalia derrota do Atlético-MG para o Cruzeiro e explica saída de Scarpa

O Atlético-MG se complicou nas quartas de final da Copa do Brasil. Na noite da última quarta-feira, o Galo perdeu para o Cruzeiro por 2 a 0, na Arena MRV, e saiu em desvantagem na briga por uma vaga na semifinal. O técnico Cuca avaliou a derrota para o rival e explicou a saída de Gustavo Scarpa.

O meia deu lugar a Reinier aos 17 minutos do segundo tempo, pouco antes do segundo gol cruzeirense. O treinador explicou que precisava de um jogador mais próximo a Hulk e disse que Scarpa não vinha fazendo um grande jogo.

"O Scarpa saiu porque nós pusemos um armador que tem mais chegada na área. A gente precisava ter uma companhia mais perto do Hulk, foi assim que vencemos o Bragantino, se não me engano, com a entrada do Reinier. Saiu um armador e entrou um ponta de lança. Não vejo nada de anormal assim. O jogador não estava tão bem na partida. Se estivesse tão bem não tinha saído. É uma coisa muito lógica", afirmou Cuca, em coletiva após a partida.

"Nosso primeiro tempo foi muito bom. Poderíamos ter saído na frente, criamos oportunidades para fazer o gol e pecamos mais uma vez nas finalizações. Um jogo bastante intenso, muito corrido. Tivemos mais posse de bola e finalizações, mas não fomos efetivos. E nesse tipo de jogo, é o que faz a diferença. O Cruzeiro faz um gol atípico numa bola muito despretensiosa. Muda todo jogo, e o contexto vira outro", completou.

Com o resultado, o Atlético-MG amargou a segunda derrota seguida em casa. Desde o retorno da Copa do Mundo de Clubes, o time mineiro venceu apenas duas partidas como mandante. Cuca não soube explicar o mau desempenho em casa.

"Em cinco jogos, são quatro derrotas que temos em casa. O que acontecia no passado é o contrário, a gente era praticamente imbatível em casa. Hoje estamos muito atrás nisso. Não tem como explicar o que está acontecendo. Tem que trabalhar para buscar soluções. Mais uma vez tomamos um gol de bola parada, e não é por falta de treinamento", disse.

O Atlético-MG é um dos poucos times que ainda disputa as três principais competições (Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Sul-Americana). O próximo desafio será neste domingo, contra o Vitória, no Barradão, em Salvador, pela 22ª rodada do Brasileirão. Cuca desabafou sobre a fase da equipe.

"Temos que ser realistas. Não estamos jogando o que podemos. Têm jogadores importantíssimos que podem jogar muito mais, e não estamos conseguindo tirar a essência de cada um. Não é por falta de trabalho e dedicação. Simplesmente não está acontecendo", destacou Cuca.