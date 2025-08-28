Cruzeiro vende 30 mil ingressos para jogo contra o São Paulo pelo Brasileirão

O Cruzeiro confirmou na manhã desta segunda-feira que 30 mil ingressos foram vendidos para o jogo contra o São Paulo. As equipes se enfrentam neste sábado, às 21h (de Brasília), no Mineirão, em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe de Leonardo Jardim conta com o apoio de sua torcida para seguir na caça ao líder Flamengo. A Raposa ocupa a terceira posição, com 41 pontos, um a menos que o vice Palmeiras e a cinco de diferença do Rubro-Negro.

O time mineiro chega motivado para o jogo após a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, na última quarta-feira, na Arena MRV, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Fabrício Bruno e Kaio Jorge marcaram os gols do Cruzeiro no clássico.

Do outro lado, o São Paulo busca manter a boa fase na competição após a chegada de Hernán Crespo. Com o treinador, o Tricolor somou 20 pontos em 27 disputados e saiu da parte de baixo da tabela para brigar nas posições mais altas. A equipe são-paulina figura na sétima colocação, com 32 unidades.