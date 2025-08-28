Topo

Esporte

Cruzeiro vende 30 mil ingressos para jogo contra o São Paulo pelo Brasileirão

28/08/2025 10h03

O Cruzeiro confirmou na manhã desta segunda-feira que 30 mil ingressos foram vendidos para o jogo contra o São Paulo. As equipes se enfrentam neste sábado, às 21h (de Brasília), no Mineirão, em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe de Leonardo Jardim conta com o apoio de sua torcida para seguir na caça ao líder Flamengo. A Raposa ocupa a terceira posição, com 41 pontos, um a menos que o vice Palmeiras e a cinco de diferença do Rubro-Negro.


O time mineiro chega motivado para o jogo após a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, na última quarta-feira, na Arena MRV, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Fabrício Bruno e Kaio Jorge marcaram os gols do Cruzeiro no clássico.

Do outro lado, o São Paulo busca manter a boa fase na competição após a chegada de Hernán Crespo. Com o treinador, o Tricolor somou 20 pontos em 27 disputados e saiu da parte de baixo da tabela para brigar nas posições mais altas. A equipe são-paulina figura na sétima colocação, com 32 unidades.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Blatter e Platini são absolvidos e promotores suíços encerram caso contra ex-lideranças da Fifa

Há 37 anos, ídolo Velloso estreava com a camisa do Palmeiras

Final da Liga dos Campeões começará três horas mais cedo a partir de 2026, diz Uefa

NFL no Brasil: camarote oferece 'experiência de luxo' por R$ 180 mil em Chargers x Chiefs

Pedro cresce no Flamengo e se destaca entre jogadores do Brasileirão após retorno

Com 100% de aproveitamento na Copa do Brasil, Corinthians ainda não sofreu gols na competição

Vasco chega a um acordo por contratação de zagueiro colombiano Cuesta

Brasileirão fecha acordo para transmitir jogos no Reino Unido sem jogos do Fla como mandante

Cruzeiro vende 30 mil ingressos para jogo contra o São Paulo pelo Brasileirão

Davide destaca ambiente "hostil" em São Januário e justifica esquema com dois centroavantes

Árbitro relata agressão a Hugo Souza na súmula e arremessos de 'copos descartáveis'