Cruzeiro já está na semifinal? PVC e Fabíola divergem

Após a vitória do Cruzeiro por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, na Arena MRV, dá para dizer que a equipe celeste está na semifinal? No Fim de Papo, PVC e Fabíola Andrade discordaram.

Cruzeiro e Atlético voltam a se encontrar no dia 11 de setembro, no Mineirão, com mando cruzeirense. Os comandados de Leonardo Jardim podem até perder por um gol de diferença para avançar.

Fabíola: Arena MRV é azar na vida do Galo

Cruzeiro está na semifinal. Vai jogar no Mineirão. [...] Impressionante como a Arena MRV é um azar na vida do Galo - cinco jogos contra o Cruzeiro, o Cruzeiro venceu três, o Galo só venceu um e tem um empate.

Fabíola Andrade

PVC: Cruzeiro é favorito, mas não está lá

Não dá para ter certeza. O Cruzeiro quebrou um tabu. Eram seis clássicos sem vencer, desde janeiro de 2024. Quantas vezes o Atlético não ganhou de 2 a 0 do Cruzeiro? O Cruzeiro é favorito para passar.

Paulo Vinicius Coelho

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao programa completo