Corinthians monitora possível venda de ex-joia da base e pode lucrar bolada

O Corinthians pode receber uma bolada inesperada ainda nesta janela de transferências. O atacante Pedro, revelado nas categorias de base do clube e que atualmente pertence ao Zenit, negocia com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, em negócio que pode render mais de R$ 70 milhões ao Timão.

A diretoria alvinegra monitora a situação. Segundo o jornalista francês Santi Aouna, os árabes discutem com o Zenit a contratação de Pedro por aproximadamente 35 milhões de euros (quase R$ 221 milhões na cotação atual).

O Corinthians é dono de 30% dos direitos econômicos do jogador de 19 anos. Portanto, teria direito a cerca de R$ 66 milhões. Além disso, o Timão receberia cerca de R$ 5 milhões através do mecanismo de solidariedade da Fifa por ter participado da formação do atleta entre os 12 e os 18 anos.

A janela de transferências na Arábia fica aberta até o dia 10 de setembro. A possível venda seria muito celebrada por dirigentes do Corinthians. O clube, vale lembrar, ainda não conseguiu derrubar o transfer ban e sofre com uma série de outras questões financeiras.

Além disso, caso se confirme a negociação por esses valores, o Timão lucraria mais do que quando vendeu o atacante ao Zenit, em 2023. À época, o clube fechou negócio com os russos por 9 milhões de euros (cerca de R$ 47 milhões na cotação daquele momento).

Tratado como promessa na base, o jovem jogador deixou o Corinthians com apenas 17 anos. O Filho do Terrão jogou somente 22 partidas pela equipe alvinegra, com um gol marcado.