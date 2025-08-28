Corinthians: Gui Negão pode ser titular? Colunistas opinam

O atacante Gui Negão, de apenas 18 anos, marcou o gol da vitória do Corinthians sobre o Athletico, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. No Fim de Papo, Fabíola Andrade e PVC elogiaram o jovem da base corintiana.

Gui Negão vem sendo escalado no time principal do Corinthians desde a 11ª rodada do Brasileirão, contra o Vitória. Titular nas últimas três partidas, contra Bahia, Vasco e Athletico, ele balançou as redes em cada jogo.

Fabíola: Gui Negão é um jogador completo

O Gui Negão é [...] um garoto que chuta muito bem com as duas pernas, cabeceia bem, é forte, não tem como derrubar o Gui Negão dentro da área. Ele se posiciona muito bem dentre as linhas na grande área. É um jogador completo. Tem muito o que amadurecer, mas já vemos a personalidade dele.

Fabíola Andrade

PVC: Grande início de Gui Negão

O Gui Negão vai oscilar, como qualquer garoto oscila, mas é muito importante ver esse início de trajetória dele.

Paulo Vinicius Coelho

